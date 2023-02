L'Alqueria de la Comtessa va celebrar dissabte el tradicional sopar per a elegir a la Regina de les Festes de 2023. Els festers i festeres, acompanyats per familiars, veïns i veïnes i la corporació municipal es van reunir en un sopar al Molí Canyar per a escollir a la representant de la setmana gran de l'estiu.

Esta elecció es fa mitjançant un sorteig entre les festeres que es presenten, i la sort va decidir que la Regina de les Festes 2023 serà Rebeca Peiró Roselló. La seua Cort d’honor estarà formada per Carla Manzano, Mar Gavilà, Carla Frasquet i Laura Carrillo. Els festers per a l’any 2023 son Marc Martínez, Josep Barberà, Gerard Canet, Adrián Morant, Joan Agüeros, Joan Peiró i Sergi Fuster. Les festes de l’Alqueria també tindran quatre festerets que enguany seran Abril Rebolledo, Theo Camarena, Catalina Blasco i Vicent Domingo. Voro Femenia, l'alcalde de l’Alqueria de la Comtessa va donar l’enhorabona a Rebeca, així com a la resta de festers i festeres i va animar a tots a disfrutar de les festes plenament. "Tot el veïnat de l’Alqueria confiem amb vosaltres, i estem segurs que ens representareu de la millor manera possible. A més, esperem que gaudiu cada moment amb intensitat, perquè aquest serà un any molt especial per a vosaltres. Enhorabona a totes i tots, hui comença el compte enrere de les Festes de l’Alqueria", va afegir. L’Ajuntament també ha volgut donar l’enhorabona als presidents i presidentes de les comissions de festes: Raúl Gracia, president del Crist de l’Empar 2023; Laura Sempere, presidenta de l’Aurora; i Raquel López, presidenta dels Lluïsos.