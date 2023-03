La regidora d'Infància, Liduvina Gil, ha presentat la proposta del Departament d'Infància al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a implantar als centres educatius de la ciutat. Aquest projecte s'emmarca dins del compromís de Gandia amb UNICEF, ja que "ens demana que els professors i professores coneguen els drets de la infància que tenen tots els xiquets i xiquetes", ha explicat l'edil.

Per a poder divulgar aquests drets s'han programat unes jornades didàctiques de 90 minuts de duració que estan plantejades com una acció divulgativa i participativa.

Per una part hi haurà un trencaclosques i per altra un contacontes a càrrec de Dolors Todolí, mestra i Premi Nacional de Literatura Infantil. "Es treballen no sols els drets de la infància, també es treballen els ODS que tenen relació directa amb els drets", ha afegit.

Una vegada realitzada la jornada, es concretarà tot a una bústia que s'està repartint a tots els centres. "A aquesta bústia, en qualsevol moment del curs escolar, els xiquets i xiquetes podran aportar allò que creguen convenient", ha assenyalat la regidora.

L'objectiu final d'aquest projecte és que els xiquets i xiquetes disposen de més participació i sàpien bé quins són els seus drets com alumnes i com infants. "El més important és poder col·locar-los en el centre d'atenció", ha conclòs Gil.