Quatre associacions de comerciants de la ciutat es fusionen per a formar la nova associació «Comerç de Gandia». Així ho ha anunciat la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer, acompanyada pel president i el vicepresident del nou col·lectiu, Julio Cantó i Luis Vañó, respectivament. Naix de la unió entre les associacions de Roís de Corella i adjacents; la República Argentina-El·líptica, Corea i Crist Rei.

Pel que fa als avantatges de ser associat, segons la nova associació els principals són: ser representat front a l’ajuntament o la Unió Gremial; tindre representació davant la Diputació de València i altres institucions; obtindre suport jurídic i garantia de mediació mitjançant el col·legi d’administració de finques i, finalment, arribar a acords amb Caixa Popular.

A més, tots aquells comerços que s'adherisquen a la nova associació podran gaudir de les activitats i beneficis que es faran durant tot l’any, com ara: preus especials del pàrquing públic en els tiquets per a clients i les pantalles publicitaries; assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments i activitats; publicitat i divulgació a les xarxes socials; reportatges i esdeveniments; publicació a la revista de l’associació i, finalment, acords amb els transportistes.

La regidora, molt satisfeta per aquest nou pas donat, ha expressat: «Hem aconseguit que aquestes associacions arriben a un acord que era el que volíem des de fa temps i per a nosaltres és molt millor tindre un interlocutor que quatre». «Anime a tot el comerç a que s’associe perquè és important tindre eixa representació de cara a la institució», ha afegit Ferrer.

«Era un somni des de feia molts anys que tota la gent de Gandia estiguera dins d’una única associació i es beneficiara dels avantatges que hi ha», ha agregat Vañó. El més important és que tots els comerços es mantinguen units per a poder gaudir dels avantatges.

Per la seua part, Cantó ha explicat com naix la decisió de fusionar-se: «Hem tingut l’experiència de Roís de Corella, on començarem 30 socis i ara en som 80. Sempre hem treballat amb República Argentina-Plaça El·líptica i Corea i ací és on naix la idea d’ajuntar-se».

L’expectativa final després de la fusió és que hi ha al voltant de 180 associats que puguen beneficiar-se de tots els avantatges. El Centre Històric queda fora per les seues característiques i la idiosincràsia com a gran centre comercial obert.