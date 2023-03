El festival Mediterránea que se celebra en Gandia el próximo verano tendrá un cabeza de cartel de lujo. Se trata del grupo indie por excelencia, Vetusta Morla. La organización del evento, que se celebra por primera vez en la capital de la Safor después de varias ediciones en la vecina playa de Tavernes de la Valldigna, ha anunciado esta confirmación, que se suma a los grupos ya anunciados anteriormente: Miss Caffeina, Nunatak, Cariño, Antònia Font, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, La Fúmiga, Raule, Bjones, El amics de les arts y Maren Depol, We Are Not Dj's, Don Fluor, Diego Hache, DJ Peligro, Willy DJ, Silencioso DJ, Bimba DJ y Úbeda DJ.

Además, Arde Bogotá, Anora Kito y un dj por desvelar actuarán en una fiesta de bienvenida gratuita que se celebrará el 17 de agosto, avanza la organización del evento en un comunicado. De este modo, el Mediterránea Festival aterriza en Gandia con fuerza, ya que en su primera edición en la ciudad ofrecerá el concierto del que es uno de los grupos punteros del movimiento indie nacional. Vetusta Morla ofrece un "su poderoso directo, que destaca por la contundencia de su sonido, la precisión de su interpretación y su comunión con el público, haciendo que sus conciertos sean auténticos acontecimientos en cada una de las plazas en las que se celebran", señalan desde la organización. Su anterior gira, 'Mismo Sitio, Distinto Lugar', ha sido "histórica" por la numerosa concurrencia de público en los 85 conciertos celebrados en 66 ciudades de 15 países de América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá. Con el concierto celebrado en La Caja Mágica de Madrid, Vetusta Morla se convirtió en la primera banda española de su género capaz de reunir a 38.000 personas en un concierto propio. Vetusta Morla se encuentra en la actualidad girando con su último disco 'Cable a Tierra', cuyas canciones revolotean alrededor de la pertenencia y la identidad, el cuidado mutuo y la comunidad, la raíz y la trascendencia. En la gira tampoco faltarán canciones de sus discos previos, 'Un día en el mundo', 'Mapas', 'La Deriva' y 'Mismo Sitio, 'Distinto Lugar'.