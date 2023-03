Divendres passat, dia 24 de febrer, l’Ajuntament de la ciutat va celebrar un ple extraordinari amb l’únic punt del dia, del nomenament de Josep Gomar Martínez, «Tano», com a fill predilecte de Gandia.

El títol és la distinció municipal més gran que pot rebre un gandià i, per a aconseguir-lo, un funcionari ha de ser nomenat com l’instructor d’un expedient on han de ser recollits tots els mèrits destacats de la persona, els quals han sigut aportats pels col·lectius i les diverses institucions de la ciutat consultades.

En el ple extraordinari, una vegada oberta la sessió per la secretària de l’Ajuntament, Vanesa Felip, l’instructor és qui primer pren la paraula, la qual dirigeix a tots els regidors que ocupen els seus seients, als quals fa sabedors dels mèrits de la persona que ha de ser nomenada. Arribat el moment, el regidors emetran el seu vot i, si es d’acceptació, en eixe mateix moment l’alcalde el declara fill predilecte de Gandia.

Eixe dia s’estrenava en la mampresa el funcionari instructor Joan Carles Faus Mascarell, qui feu un parlament detallat i assaonat sobre el seu expedient d’instrucció, el qual pot resumir-se amb el final del seu expedient: «Vista tota una vida dedicada a la innovació, convençut que saber més i estar en l’avantguarda és la millor manera d’enfrontar-se a la vida i convertir-la en un viatge apassionat, sent una referència associada a Gandia com a sinònim d’excel·lència; vist que Gandia, tal com la coneixem ara, no s’entén bé sense considerar el seu compromís incondicional, personal i empresarial, en la defensa del valencianisme, la cultura i la democratització de la ciutat; vista la seua tenacitat i obstinació a col·laborar eficaçment en de tota mena d’iniciatives gastronòmiques, socials i esportives de Gandia, com a peces capitals de la projecció de la nostra ciutat; vist que Josep Gomar compta amb el reconeixement unànime per la seua gran aportació professional i cívica a Gandia, així com pel seu tarannà, obert, afable i positiu, que genera un sentiment d’estima i afecte col·lectiu sense discussió, este instructor considera que és mereixedor de la distinció per a la que se’l proposa i que és digne de rebre el reconeixement honorífic que això comporta, i per tant eleva l’expedient a l’Alcaldia i formula al plenari municipal proposta d’acord favorable al seu nomenament com a fill predilecte de la ciutat».

Després de l’aplaudiment sonor començà el torn de paraula dels portaveus municipals. Primer el del regidor no adscrit, Pascal Renolt, qui feu un curt i amable parlament sobre la rellevància ciutadana del condecorat i sobre la promesa assegurada de futur que té en la seua família.

Josep Alandete, portaveu de Compromís Més Gandia Unida, feu el parlament més emotiu, donats els lligams professionals que unien la seua família amb la de Tano, «cordial, constant i intensa», i de les relacions personals: «I tu, Pep, sempre cara Al vent, sobretot amb el cor al vent, convençut que la millor manera de fruir la vida és servir de llavor, de rent com el que fa pujar el pa i escampar l’estima per l’altre, i l’estima pel País, el país que mai no havíem fet i que, gràcies a homenots com tu, estem fent un poc més nostre. Un país que necessitava i necessita una societat civil ben activa i participativa a la qual has contribuït amb el teu altruisme i patrocini de tantes iniciatives. [...] Les persones fan les ciutats. Per això, cadascuna té les seues característiques diferencials. Gandia és com és, dialogant, amable, civilitzada, conformada durant anys per persones que han contribuït decisivament a fer-ho possible, amb la seua actitud, la seua bonhomia, la seua capacitat d’influència i, sobretot, perquè han estat bones persones capaces de fer de la discrepància una manera d’exercir la tolerància per damunt de tot».

En nom del grup municipal del Partit Popular, prengué la paraula el seu portaveu, Víctor Soler Beneyto, qui, al meu parer, pronuncià la frase més contundent de la nit: «Tano és Gandia. Tano és marca i imatge de ciutat», i va dir: «Gandia és la suma de les vivències dels seus habitants. Els seus somnis, esperances i il·lusions, els seus problemes, desventures i frustracions. Les xicotetes històries que ens conformen com a poble i que teixeixen el relat de les nostres vides. En eixe relat, el de tots els que estem hui ací, apareixen noms que ens acompanyaran sempre com el de Pep Gomar Tano. [...] Un dels grans mèrits de Tano, agrupar sota una marca comercial i un ofici artesanal com és la pastisseria a tota una societat, a tota una ciutat. [...] Pep i el món de l’esport. Pep un activista de la cultura, una persona compromesa amb les seues idees i el seu entorn, molt allunyada de mi en tantíssimes coses però amb la sensatesa i el trellat per a defensar-les des de l’educació, la paraula i l’argument. [...] Soc un ferm defensor que la ciutat ha de construir-se des de la pluralitat, la confrontació sana d’idees, el diàleg i l’acord. La suma de voluntats ens fa millors ciutadans i ens porta a incorporar les idees del qui pensa diferent. En això també has sumat, Pep».

Vicent Mascarell, pel grup municipal del PSOE digué: «Si l’hostaleria fora declarada bé d’interés social, el llegat de Tano seria declarat patrimoni de la ciutat i el mimaríem i el cuidaríem. Hui, en certa manera —sempre tard i mai del tot bé— segons el caràcter valencià, pretenem honorar la tasca feta.[...] De xiquet, a casa, la presència del ‘pà relleno’ de Tano era sinònim de festa, de dia assenyalat».

Després de l’aprovació dels regidors, a mà alçada, del nomenament com a fill predilecte de Gandia, l’alcalde, José Manuel Prieto, feu el seu discurs institucional: «Gandia és una ciutat on un sempre pot sentir-se profeta en la seua terra. Perquè en la memòria d’esta ciutat tan digna i tan brillant està, sempre, el reconeixement al llegat de les seues persones més il·lustres; i el record al llegat dels qui, abans de nosaltres, honoraren la nostra història i la posaren al servei dels millors valors, de les nostres millors empreses i anhels.[...] Tano sempre va saber mantindre un principi en tots els seus productes: la qualitat. Tano és un orgull de ciutat, una empresa que és l’ànima del seu poble, que s’arrela al territori al qual serveix, que contribueix a la seua prosperitat i al seu dinamisme, al seu progres econòmic i social.[...] En la seua primigènia cafeteria, diverses persones, personatges de Gandia i grups generacionals es coneixien i mesclaven allí on es va coure la transició democràtica.[...] Hui els gandians estem molt orgullosos d’ells i del tot el que ha fet per Gandia, la historia sempre s’escriu amb l’esforç dels valors».

Acabada la imposició a la solapa de la seua jaqueta de la insígnia de fill predilecte i de rebre diploma acreditatiu de mans de l’alcalde, tocava al torn de paraula de Tano, qui va dir que havia escrit uns fulls, els quals no podia llegir per una recent intervenció oftalmològica, per la qual cosa seria la seua filla Màriam Gomar, qui ho faria. Màriam va llegir un discurs ple d’agraïments per a totes les baules de la seua família i llegí les paraules de Tano : «Gràcies a tota la gent que va treballar i viure en ma casa, i que es van fer pastissers, cambrers, dependentes, homes i dones al meu costat que es van convertir en família. Gracies a totes les persones que han vingut a comprar dia a dia, que van passar a ser alguna cosa més que client i ens van permetre formar part de les seues vides i d’anar creixent.[...] Gràcies al poble, a tota la gent de Gandia que en els bons i en els mals moments m’han demostrat que m’estimen.[...] Moltíssimes gràcies a tots i que sigueu molt felicets».

Aquella nit, enmig de les emocions de les paraules sonaren els noms de la germana Fina i el del seu estimat Àlex. Mentrestant, Josep Gomar Tano entrava a formar part de la història de la ciutat de Gandia.