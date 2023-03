L’actual societat de l’espectacle ha fet créixer l’exhibicionisme d’intimats, memòries, dietaris, declaracions, i de tot allò que pretén esborrar qualsevol interioritat personal. No sempre ha estat així. Al segle XIX, per exemple, en les nostres terres era ben rar trobar confessions personals difoses públicament, tot i que no estaven influenciats per la coneguda moral victoriana, tan hàbil en separar el comportament públic del privat. És per això que hem d’agrair les expansions personals del magistrat Eduard Gómez de Mazparrota, nascut a Gandia en 1835, tal com les va expressar en la seua obra pòstuma Historias del alma, publicada en 1908, de tal manera que la seua voluntària aportació ha facilitat interessants elements sobre la forma de viure i relacionar-se en la societat vuitcentista.

En l’esmentada obra, l’autor va incloure una autobiografia que permet, a més d’altres aportacions indirectes, una aproximació a la seua personalitat i al seu entorn familiar, social i cultural. La família, d’extracció burgesa, és el centre principal dels seus afectes i interessos. Moltes de les seues poesies, marcadament circumstancials, tenen un caràcter familiar, que desvetlen problemes personals o d’algun membre de la família, mostres de dol, com la mort de la seua primera esposa, com també d’alegria o simplement d’enyorança. La seua formació escolar mostra l’itinerari dels fills de la burgesia: estudis primaris i secundaris, en part, a l’Escola Pia, continuació de la secundària al Seminari Conciliar de València i carrera de lleis a la universitat de València. Llicenciat en 1860, exercirà d’advocat a Gandia i, al final del regnat d’Isabel II, treballarà en l’organització del partit progressista del general Prim. Durant el Sexenni assumirà alguns càrrecs al municipi i a la diputació, a més d’iniciar la seua dedicació a la magistratura. La seua ascendent carrera judicial correspon totalment a l’època de la Restauració, amb diversos trasllats en jutjats i audiències, fins a la seua jubilació en 1903. En els darrers anys de la seua vida residirà a Alacant, on moriria en 1908. Actualment, no sols a Gandia, encara hi ha descendents de les diverses rames de la seua extensa família.

En els seus estudis universitaris va ser condeixeble de Vicent W. Querol, del qual arribà a ser íntim amic. Amb motiu d’alguna absència, s’escrivien cartes, com en la que es conserva de Querol, possiblement de 1856, on li comunicava els seus projectes més immediats i comentava elogiosament la poesia El arroyo de l’amic gandià. Querol i altres companys l’animaren en les seues provatures poètiques, sobretot quan van fundar la societat La Estrella, en 1852. La societat es reunia per a comentar idees, llegir poemes o proses dels companys, amb la presència, per invitació, d’alguna personalitat literària de la ciutat. El grup, en 1858, s’integrà en El Liceo Valenciano, el més potent centre de promoció cultural i literària d’aquella època, on el jove Querol va ser reconegut de manera general com un dels més destacats poetes de la nova generació. Encara que les seues respectives professions, la de Querol i la seua, els van allunyar físicament, continuaren les relacions d’amistat, de tal manera que en morir el poeta, en 1889, Eduardo Gómez va escriure la seua primera biografia, amb molta informació desconeguda, que seria inclosa en la seua obra Historias del alma. Un any abans de la seua mort, Querol havia escrit el pròleg d’esta obra, on delicadament evocava les enyorances de l’amic, absent de la seua terra, tot recordant-li que havia nascut a la vora del «risueño golfo valenciano, en medio de vergeles deleitosos como los que fecundiza el Serpis, y a la sombra de montañas tan azuladas y pintorescas como el Monduber».

La seua obra literària, pacientment recollida en Historias del alma, va abastar una temàtica ben diversa: l’evocació de la terra nadiua, la família, l’amor, la religiositat, el sentit cívic i patriòtic i algunes tradicions i llegendes, com la dedicada a Jaume I. En el context de la Renaixença, la seua poesia en valencià és marginal, però amb interessants referències a Gandia i el seu paisatge, a Ausiàs March i a sant Francesc de Borja. També el nostre autor va mostrar una certa voluntat d’estil en la revisió de poesies, tal com demostra la comparació d’alguna de les publicades en El Panorama, en 1867, i les versions definitives en el llibre de 1908. Massa freqüentment el fet de ser un voluntariós epígon de Querol, llastra la seua creativitat, de tal manera que la comparació entre tots dos el deixa en evidència, com en el cas del famós poema Ausente, de Querol, i el seu Lejos de la Patria. La seua actitud general d’aproximació a la realitat, després de l’omnipresent Romanticisme, ha donat a la seua poesia, si més no, un aire típic de l’època del domini de la burgesia, dels seus valors i aspiracions.

Més enllà de la recepció d’una determinada obra literària, com en el cas present, qualsevol aportació de les persones i dels grups o formacions socials, pot convertir-se en document per a fer història cultural, és a dir, una història que aspira a donar veu a tot allò que, per ser poc significatiu o rutinari, de fet contribuïx a donar forma a les vicissituds humanes, possiblement més eficaçment que els personatges i les estructures que més espai ocupen en el relat històric dels pobles.