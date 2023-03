Si algo demuestra el folletín de Compromís es la extraordinaria insolvencia de dos líderes tan incapaces de resolver problemas como de reprimir sus ambiciones personales, que han antepuesto descaradamente a los intereses de su partido. El resultado es una impresión de caos que desborda la flema con la que Izquierdo y Alandete contemplan el estado actual de Compromís. Todavía ignoramos en razón de qué necesidades objetivas se hacía necesario un cambio al frente de ese partido, como desconocemos exactamente los proyectos políticos que Alandete está barajando. Quienes han optado por reducir Compromís únicamente a su realidad orgánica, sin duda han sellado su suerte electoral, pero ni Compromís como organización política con representación municipal ni la más elemental estética institucional pueden asumir como un hecho normal que Alandete siga en el cargo de vicealcalde mientras anima o consiente «reuniones exploratorias» con otras formaciones políticas de las que no ha informado a su partido y que en cualquier otro habrían provocado la apertura de un expediente disciplinario o la expulsión fulminante.

Hoy el realismo tiene escaso margen de maniobra en una formación rota en la que solo se esperan, a uno y otro lado de las trincheras, adhesiones inquebrantables, tanto más ridículas cuanto la altura política de Izquierdo y Alandete ha quedado sobradamente demostrada en su larga contienda personal. Sobre Izquierdo pesa la responsabilidad de haber hecho de Compromís un partido a medida de la vieja guardia en el que los independientes han desaparecido, como cualquier asomo de espíritu crítico. Pero el raquitismo voluntario de Compromís conspira únicamente contra sí mismo y sus posibilidades electorales, mientras la deriva justiciera que inspira a los seguidores de Alandete y la incertidumbre del futuro político del todavía vicealcalde en compañía de formaciones residuales suponen un riesgo real para la continuidad de un gobierno progresista incomprensible e inaceptable desde postulados «de izquierda».

He aquí cómo el rapsoda de la «ciutat amable» no descarta convertir las elecciones de mayo en un plebiscito personal en compañía de partidos cuyo funcionamiento interno reproduce hasta el delirio la política apparátchik denunciada por él mismo en el seno de Compromís. Quienes pedían «coherencia» a Izquierdo y a sus acérrimos, invocando el ADN participativo y la apertura de Compromís «a la ciudadanía» cargando contra los procedimientos ordenancistas del «aparato» no resultarán más coherentes, ni más convincentes ni más democráticos, asociándose a partidos fosilizados que en materia de participación ciudadana y elección de candidatos se encuentran en las antípodas de las exigencias que Alandete hacía a su propio partido hace apenas tres semanas. Una contradicción flagrante que desautoriza a quienes justifican la posible aventura del todavía vicealcalde en una suerte de necesidad ideológica (pues huérfanos de valores y sin partidos a los que votar quedarían muchos ciudadanos si dimitiera y se fuera a su casa), en una reparación moral que forzosamente habría que reivindicar en las urnas (puesto que el martirio sufrido a manos de los esbirros del aparato durante los últimos cuatro años no debería quedar impune) o en los deberes de la equidad, porque, después de todo, Alandete no ha recibido de Izquierdo el generoso trato que le ofreció en su día como segunda de a bordo y tiene derecho, como dice Ciro Palmer, a seguir en política.

Asombrosas razones de una sentimentalidad digna de una novelita rosa, que muestran un sorprendente olvido o ignorancia del funcionamiento interno real de los partidos (que ni son democráticos ni templos de probidad, ni ejemplos de racionalismo, rectitud o de justicia) y falsean el escenario electoral como pocas veces se ha visto en esta plaza. Porque lo cierto es que no pasaría absolutamente nada si Alandete, en un arranque de dignidad o lucidez, abandonase la política y ni qué decir tiene que el habitual maquiavelismo orgánico de los partidos, cuyos líderes no son eternos (salvo en los partidos residuales), es preferible al infantilismo temerario y las improvisaciones, aspavientos y autoengaños de corazoncitos rotos que añaden gasolina a la casa en llamas y amenazan con la deflagración total en nombre de causas presuntamente nobles pero no muy presentables bajo la pátina de integridad de la que alardean. Pues a poco que se escudriñe la situación salta a la vista que los propósitos post mortem de Alandete se sostienen, más que en sus propios fieles o en un liderazgo arrollador, en alianzas agónicas con partidos residuales que repetidamente han beneficiado a la derecha y en fríos cálculos que dejan las presuntas maquinaciones del aparato de Compromís contra el vicealcalde en un juego de niños.

Desbaratar el tablero electoral poniendo en peligro la viabilidad de la izquierda como si no hubiera otra salida es peor, mucho peor que las más perversas maniobras de régimen interno que puedan imaginarse. Si la ambición en política es sana, como dijo hace seis años Juan Carlos Moragues, nunca pensó el candidato del PP adónde podría llegar esa frase y cuántas alegrías inesperadas le daría. No paramos, en fin, de ver maravillas en la «ciutat amable», más conocida ahora como la «ciutat nerviosa».