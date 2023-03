Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia depende de sí mismo para acceder a la fase de ascenso a LEB Plata en calidad de campeón de la liga regular EBA. Tiene que ganar cuatro de los seis partidos que le restan para alcanzar su objetivo con la particularidad de que puede hacerlo como local, ya que cuatro de esas seis jornadas se disputan en el pabellón de Gandia.

El primer equipo de UpB Gandia juega este domingo en Alicante ante el SDC Carolinas, en quince días visitará la cancha de UCAM Murcia y en casa tiene que recibir al Novelda, Benidorm, Infante y Begastri.

Proinbeni tendrá que apurar para asegurar la clasificación matemática o, al menos, hasta la antepenúltima fecha si gana antes tres partidos.

El compromiso más inmediato es el del domingo en Alicante ante el SDC Carolinas, un equipo, según el técnico gandiense, Alejandro Mesa, «bastante rocoso, que no anota mucho y sufre si no encuentra canastas fáciles o en transiciones. Defiende bien cinco contra cinco. Está pasando una mala racha, se juega la permanencia y no se puede permitirse más fallos. Intentarán amarrar en casa».

Mesa añade que «nosotros lo que tenemos que hacer es jugar con la intensidad que merece el partido y el rival para acercarnos un poquito más a nuestro verdadero objetivo».