El CE la Font se impuso por 2-1 a la UE Tavernes en el derbi comarcal de la liga de fútbol de preferente, que se disputó el domingo en la Polideportivo La Plana.

El equipo local avisaría pronto a los valleros que el partido no iba a ser nada fácil. En el minuto 10, el guardameta Chover salvaría al cuadro visitante de encajar el primer gol con una gran parada en un mano a mano ante Vicente Falquet.

El conjunto local se adelantaría en el marcador en el minuto 24 cuando, tras una presión de Borja Carbó en la salida del balón por parte del guardameta visitante Chover, le quitaría el esférico en el borde del área, siendo Marc Borrás quien haría una vaselina al ver al guardameta visitante lejos de su portería. El Tavernes protestaría al colegiado al entender que el robo del balón de Borja Carbó era falta al guardameta, pero el colegiado le dio validez y el gol subiría al marcador.

En el minuto 43, Chover volvería a ser decisivo de nuevo, tras sacar la manopla para salvar un balón envenenado de Vicente Falquet que se colaba por la escuadra. El rechace se estrellaría en el poste y luego obligó al despeje. El Tavernes tuvo su ocasión al borde del descanso. El defensa local Eric salvaría en el último suspiro cuando Pedro estaba ya a punto de rematar dentro del área local.

Tras el paso por los vestuarios, el CE Font volvió a dar un nuevo golpe a la UE Tavernes con el 2-0, obra de Ferran, era el minuto 55. El CE la Font quería más, y Vicent Falquet estrellaría el esférico en la cepa del poste de la portería vallera, saliendo el esférico escupido al lado contrario, paseándose por delante de la portería.

El Tavernes buscaba la reacción, pero el guardameta local Gaby Rodríguez evitaría el gol vallero con una gran parada de reflejos en el minuto 66. En el 82, Palomares redujo diferencias al marcar el 2-1.ç

La recta final fue vibrante. El colegiado señalizaría un penalti a favor de la UE Tavernes en el minuto 86. Ocasión de oro para los valleros que tenían la ocasión perfecta para igualar el encuentro. Pero nuevamente el guardameta local Gaby Rodríguez sería decisivo parando el lanzamiento de la pena máxima lanzado por Joan. Chover volvería a salvar a su equipo en la última jugada del encuentro con una intervención de mérito, tras un potente tiro de Álvaro en el minuto 89.

Con esta victoria, el CE la Font se mete de lleno en plena lucha por una plaza en la nueva Lliga Comunitat. Por su parte, la UE Tavernes ve truncada su opción de acercarse a los puestos de promoción y observa como la tercera plaza se queda a 7 puntos.

En la próxima jornada, el CE la Font visita el campo del Ontinyent 1931 CF, mientras que los valleros reciben ante su afición al Cullera CF, en el partido correspondiente a la 26ª jornada de liga.

Declaraciones de los técnicos

Al término del derbi, el entrenador fontero, Alberto Gregori, comentaba que "no podemos ganarle a todo un Tavernes sin sufrir. Es un auténtico equipazo y está ahí arriba por méritos propios. Creo que la victoria ha sido merecida, el equipo ha trabajado muy bien, tanto ofensiva como defensivamente, creo que hemos podido meter algún gol más, pero al final 2 a 1 que nos dan 3 puntos valiosísimos. Seguimos en esa lucha por la octava posición y quedan 8 u 9 partidos apasionantes. Mantener una regularidad en esta categoría es vital. De los últimos seis partidos hemos ganado cinco y es todo éerito de los futbolistas que están trabajando muy bien y yo estoy contentísimo".

El técnico vallero, Edu Revert, indicaba que "nos basamos en los últimos minutos sí que ha dado la sensación que podíamos empatar, pero no hemos estado cómodos en todo el partido y el CE la Font ha hecho su partido, ha trabajado muy bien, ha corrido muchísimo, los duelos nos los ganaban y así es muy difícil poder sacar los puntos en un campo como este. Se necesitaba jugar con intensidad, ganar esas segundas jugadas, que la toma de decisiones fueran buenas para no favorecer la presión de ellos. Si todas esas cosas no las haces bien ante un equipo que corre y presiona muchísimo con jugadores de muy buen nivel para la categoría, pues el resultado es el que es. La realidad es que no hemos estado bien y ellos han ido más que nosotros".