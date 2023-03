L’Ajuntament d’Oliva a través de la regidoria d’Educació que encapçala la vicealcaldessa Ana Morell ha reobert les portes del Parc d’Educació Viària. Després de quasi tres anys tancat per la pandèmia sanitària, la regidoria ha volgut rellançar les sessions escolars en aquest parc en el tercer trimestre del present curs.

D’aquesta manera, en les primeres setmanes de funcionament d’aquest espai els centres educatius podran solicitar la participació en les sessions d’aprenentatge de les normes de circulació que oferirà un agent de Policia Local d’Oliva. En aquest cas, el Policia assignat per a aquesta funció és l’agent Toni López, que ha demostrat una gran professionalitat, empatia i bona sintonia amb els xiquets i xiquetes dels centres educatius que ja han visitat les instal·lacions en els seus primers dies de reobertura.

El parc, situat al carrer dels ànecs, nº5, té l’objectiu d’estar obert per a la ciutadania i els centres educatius no sols d’Oliva, si no de convertir-se en un punt de trobada familiar i escolar per a tota la comarca de la Safor, ja que cap altre municipi del voltant compta amb unes instal·lacions com les del parc oliver. I fer-ho tant per les vesprades com els caps de setmana en un horari que encara està per definir a falta de les inscripcions del centres educatius que es resoldran en els pròxims dies.

Com a novetat, es pretén fomentar l’ús del patinet i donar a conèixer la normativa que regula la seva circulació. En eixe sentit s’ha treballat des de la Regidoria d’Educació. De fet, la seua edil, la vicealcaldessa, Ana Morell, ha valorat molt positivament "aquesta nova obertura del Parc d’Educació Viària, ja que suposa seguir treballant en valors com el respecte cap a la resta de la ciutadania quan conduïm una bicicleta o un patinet. O quan tenim un accident, saber com reaccionar, com ajudar. Aquestes accions són vitals i la millor etapa de la nostra vida per a aprendre-les és als centres educatius i fer-ho a través de dinàmiques divertides. L’aprenentatge que s’assimila mitjançant la diversió, és per a tota la vida. Per això agraïm a la Policia Local i en especial a l’agent Toni López, la seua predisposició per a fer d’aquesta, una experiència molt enriquidora per a l’alumnat d’Oliva", ha declarat la vicealcaldessa, Ana Morell.

Per la seva banda, l’agent de policia local ha explicat la seua perspectiva sobre aquest parc i la seua funcionalitat: "La seguretat viària és fonamental tant per a adults i per als xiquets i xiquetes. Els i les menors copien i aprenen allò que veuen dels seus pares i mares. Per aquesta raó cal saber educar-los, alertar-los, aconsellar-los i previndre'ls dels problemes dels nostres carrers i aconseguir així una millor mobilitat, segura i sostenible. Tot això amb la finalitat d'evitar que patisquen accidents" ha afegit López.

"La Seguretat Viària consisteix en l'ensenyament dels coneixements, les normes, les pràctiques i els hàbits relacionats amb el trànsit, bé siga en vehicles o com a vianants" ha afegit l’agent, qui ha assegurat que "si s'ensenyen aquests hàbits als més xicotets els ajudarà a créixer amb una sèrie de valors, els ajudarà a adquirir hàbits per a ser bons vianants, bons passatgers i el més important en un futur, bons conductors conscients de les normes existents".

Per a contactar amb el Parc d'Educació Viària d’Oliva, les persones interessades o els centres educatius que vullguen, poden escriure un correu a la següent adreça electrònica: 4618184@oliva.es