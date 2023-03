L'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), amb la col·laboració del departament de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament d'Oliva, llança una campanya per a potenciar les vendes en el comerç local amb motiu de la celebració de Sant Josep, Dia del Pare.

Per cada compra realitzada en els establiments associats a ACCO, el client o clienta emplenarà una papereta per a participar del sorteig de tres premis de 50 €ur-ACCOS. Aquesta campanya estarà disponible des del 6 fins al 18 de març, dia en què es farà el sorteig.

Fanny Sanchis, presidenta d'ACCO, assenyala que "el millor regal per al Dia del Pare és passar temps amb ell en un dia tan especial, però com en qualsevol celebració, no li pot faltar un regal bonic que li diga que has estat pensant en ell i que li agraeixes tot el que fa per tu, i els regals més bonics i personalitzats estan en els comerços associats a ACCO."

Per la seua banda, Yolanda Balaguer, alcaldessa i responsable de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva ha declarat que “aprofitem cada festivitat i dia assenyalat per potenciar el comerç local i el producte de proximitat d’Oliva a través de campanyes com la que ha preparat ACCO per al Dia del Pare”. I afig que "és una festivitat idònia per a fer un detall al nostre familiar i gaudir d’un dia de falles consumint als comerços d’Oliva."

A més a més, l’associació publicarà a través de les seues xarxes socials idees per a regalar el Dia del Pare.

Com s’ha dit anteriorment, el dissabte 18 de març es realitzarà el sorteig, es contactarà directament amb les persones guanyadores i es publicarà la llista en les xarxes socials de l'Associació de Comerciants perquè totes les persones puguen conéixer quines han sigut les premiades.