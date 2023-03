El dibuix de May Molla, veïna de Miramar, es convertirà en un mural per la Igualtat que l'artista Rosa Fuster pintarà de forma col·laborativa a aquesta mateixa localitat dins de la tercera edició de les Jornades per la Igualtat, organitzades per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Miramar i l'Associació de Dones de Miramar.

El veredicte s'ha conegut la vesprada de este dilluns 6 de març a la Biblioteca, en un acte on l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró i la regidora d'Igualtat, Natalia Vila, han fet entrega del premi del Concurs de Dibuix, valorat en 150€. Des del dilluns 6 de març fins al diumenge 12, Miramar ha preparat una extensa programació, amb activitats gratuïtes, pensada per a involucrar a la població de totes les edats: des de les xiquetes i xiquets a l'escola, amb tallers d'igualtat, fins a les veïnes més majors del poble. El dimecres, Dia Internacional de la Dona, hi ha programada una volta a peu a les 17 h de la vesprada que eixirà des de la plaça de l'Era, amb recorregut per tot el poble, per inaugurar l'exposició de mandales que han teixit les dones de Miramar. La volta finalitza en l'Ajuntament amb la lectura de manifest a càrrec de les dones que han participat en el taller "Teixim Igualtat" Després hi ha un berenar per a totes les participants al Centre Social El Molí. També el dimecres, a les 18.30 h a la Biblioteca Municipal, se celebrarà un encontre especial del Club de Lectura amb el llibre "La hija extranjera", de l'autora Najat El Hachmi. Pel que fa al CEIP Oliveretes, s'han programat activitats per commemorar el Dia de la Dona amb tallers i actuacions per a les diferents aules. Aquestes activitats estan subvencionades per l'Associació de Dones de Miramar i l'Ajuntament. Natalia Vila, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Miramar: "Aquest programa concentra moltes activitats durant la setmana del Dia de la Dona. Es tracta d'activitats per a diferents edats, artístiques, culturals i participatives, pensades per fomentar la unió i l'estima entre nosaltres mateixa i fer més forts els vincles i la sororitat entre les dones".