El fuego es uno de los principales elementos de las fallas. Estas fiestas que anuncian la llegada de la primavera no serían lo mismo sin el olor a pólvora y el ruido de los "masclets". De hecho, uno de los epicentros de la fiesta es la plaza de l'Ajuntament de València, donde cada día, a las 14 horas, tiene lugar una "mascletà" que es presenciada por miles de personas llegadas de todos los puntos de la Comunitat Valenciana pero también por turistas arribados de todas partes del mundo.

De forma más modesta, los municipios con tradición fallera también organizan este tipo de actividades o aprovechan casi cualquier acto para hacer uso de la pirotecnia, bien sea a través de una "mascletà" o con castillos de fuegos artificiales. Gandia, la capital de la comarca de la Safor, no es una excepción. El ayuntamiento hace ya varios años que apuesta por la pirotecnia como elemento que universaliza las fallas. Porque se forme parte o no de una comisión fallera y se disfrute o no de forma activa de las actividades que organizan los colectivos, el disparo de pirotecnia tiene la capacidad de llegar a todo el mundo, por ello, cada día miles de personas se concentran en el lugar done tienen lugar la "masceltà" para sentir de cerca ese momento en el que todo tiembla y retumba.

Gandia ha preparado la siguiente programación pirotécnica para los próximos días de fallas:

Sábado, 11 de marzo:

14 horas: "Mascletà" en el paseo Rosa dels Vents del Grau.

Jueves, 16 de marzo:

14 horas: "Mascletà" en la avenida Marqués de Campo (junto a la estación de Renfe)

Viernes, 17 de marzo

14 horas: "Mascletà" en la avenida Marqués de Campo (junto a la estación de Renfe)

23.30 horas: Nit del Foc. Castillo de fuegos artificiales en el parque Ausiàs Marc (Recinto Ferial)

Sábado, 18 de marzo:

14 horas: "Mascletà" en la avenida Marqués de Campo (junto a la estación de Renfe)

Domingo, 19 de marzo:

14 horas: "Mascletà" en la avenida Marqués de Campo (junto a la estación de Renfe)