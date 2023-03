Els Verds de Gandia, partido que hace unos meses había anunciado que concurriría a las elecciones del próximo 28M se ha sumido en una crisis. A través de un comunicado, la formación ha informado de la dimisión de nueve miembros de su Mesa Ejecutiva Local, lo que viene a ser la dirección de la formación en la ciudad y que supone dos terceras partes del órgano de dirección.

El primero en dar el paso ha sido el secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación y también portavoz de la formación, Miguel Rodilla. Los dimisionarios señalan, como causante de su decisión, a Joan Francesc Peris, un histórico del colectivo, candidato en varias elecciones, que ha sido concejal y que actualmente ostentaba el cargo de secretario de organización.

Del texto se desprende que detrás de esta ruptura está el deseo de Peris de volver a ser candidato de cara al próximo 28M y también de concurrir en solitario, mientras que Rodilla y el resto de integrantes apuestan por "ampliar plataformas electorales" en las que puedan integrarse aportando parte de su programa electoral.

En ese sentido, el grupo de dimisionarios habla de "toda una serie de despropósitos, acciones y decisiones unilaterales" de Peris, "sin la participación de la propia Secretaría General y la Mesa Ejecutiva Local". El asunto tiene que ver, aseguran en la "ratificacion" del candidato de Els Verds, un proceso que, denuncian, se ha llevado a cabo "obviando un proceso amplio, participativo y transparente de primarias", señalan.

Junto a Rodilla también dimiten Ana Carla Mestre (Secretaria de Territorio y Medio Ambiente), Paco Moncho (Secretario de Finanzas y Administración), Lidia Jiménez (Secretaria de Defensa Animal), Joan Lluís Soler (Secretario de Comunicación e imagen), Salva Vila (Secretario de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales), Sonia Roselló (Secretaria de Sanidad, Bienestar Social y Vivienda), Aitor Giner (Secretario de Movimientos Sociales), José Ferrandis (Secretario de Participación Ciudadana) y José Vicente Giner (Secretario de Acción Electoral), lo que supone las dos terceras partes de la Mesa Ejecutiva Local elegida en el último Congreso de Los Verdes de Gandia (28 de noviembre de 2020).

Miguel Rodilla ha asegurado que "en un momento, en que un gobierno local de derechas con la posible incorporación de la extrema derecha es un peligro real, la gran mayoría de la Mesa Ejecutiva Local considera que hay que apostar por ampliar plataformas electorales que incorporen la presencia de Els Verds". En ese sentido ha asegurado que "nuestro trabajo y nuestras aportaciones programáticas como palanca de cambio para construir una sociedad en la cual el presente no comprometa las necesidades del futuro. No es momento de aventuras personales ni de sumar un tercer fracaso electoral consecutivo con el mismo cabeza de lista y esto no se puede imponer con afiliaciones de última hora”, selaba.