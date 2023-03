Un any més, el saló d’actes del Museu Faller s’omplia per a assistir al lliurament dels premis literaris fallers del 2023: el Premi de Poesia Joan Climent, el qual patrocinava per primera vegada la Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia; el Premi al Millor Article d’un Llibret de Falla, que patrocina l’Ajuntament de Benirredrà, i el Premi a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla, que concedeix el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell.

Des del faristol, el secretari general de la Federació de Falles, Oscar Morant, donà la benvinguda als presents i a cadascuna de les autoritats, i pregà que pujaren a l’escenari, per a presidir tot l’acte, les dues falleres majors de Gandia, Marta Millet Moreno i Maria de Sanfelix Colomina; el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea i l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

S’inicià l’acte amb el lliurament del Premi de Poesia Joan Climent. El secretari Morant feu un recorregut històric per la trajectòria del premi i del poeta que dona el nom al guardó, saludant-ne els familiars, asseguts en primera fila.

Seguidament demanà la presència dalt l’escenari del president de Foment d’AIC, Joaquin Barber Peiró, perquè fera el lliurament dels guardons que anaven a rebre els poetes i les comissions, en el llibret de les quals estaven publicats els poemes guanyadors. Oscar Morant va llegir l’acta del jurat, del qual ell actuava com a secretari, que estava format per: Manela Faus, professora de valencià, i Salvador Domínguez, catedràtic de llengües clàssiques, com a representants de la Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia i per Pasqual Molina, com a representant de Foment d’AIC. S’hi havien presentat 59 poesies, entre les quals es va considerar que el segon premi s’atorgava al poema El meu món de Gràcia Jimenez Tirado, publicat en el llibret de la Comissió de la Falla Sagrada Família “Corea”, qui va ser convidada a pujar a l’escenari junt amb els presidents i les reines de la Falla de Corea per a rebre els reconeixements econòmics. Gràcia Jurado agraí el premi, recordà que havia sigut ja guanyadora del Joan Climent en la XVII Edició de l’any 2018, va llegir el seu poema i digué unes sentides paraules sobre el que havia significat en la seua carrera literària haver guanyat el guardó i com li havia copsat, des del primer moment, l’interès i la implicació literària que tenien les Falles de Gandia.

A continuació, el secretari general anuncià que el guanyador de la XXI edició del Premi de Poesia Joan Climent era el poema Promesa per descobrir, l’autor del qual era José Manuel Prieto. El poeta sols tingué que caminar uns passos, perquè com alcalde de Gandia estava ja dalt de l’escenari, per a rebre de les mans del president Joaquin Barber el guardó que identifica el premi Joan Climent: una estàtua que sobre un disseny de Raúl Todolí havia dissenyat, fa més de 20 anys, Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordá. L’acompanyaren els presidents, major i infantil, i les dues reines de la Falla Plaça El·líptica. Prieto llegí el seu poema: «I un llibre inacabat,/com a llegat expressiu/d’un silenci./El que venta un crit humil,/amb la maror del món/i el tremolor de les promeses/encara per descobrir:/no falla a la paraula viva». Havien sigut finalistes del Joan Climent: És alegria, de Teresa Broseta, publicat en el llibret de la Falla Plaça Prado, i Seria bo, de Raúl Navarro, publicat en el llibret de la Falla Plaça El·líptica.

Joaquin Barber, president de Foment d’AIC, feu el seu primer parlament davant les Falles de Gandia: « La Societat de Foment d’AIC té la intenció de mantenir un intens contacte amb la societat gandiana i creguem que no hi ha millor manera de fer-ho que amb el patrocini d’este Premi de Poesia Joan Climent que gaudeix d’una estimable consideració en el món faller gandià.[...] Enhorabona a tots els participants i a tots els directors editorials dels llibrets fallers que venen mostrant, any rere any, una cura exquisida en la incorporació de la poesia en les seues pàgines. [...] Gràcies a la Federació de Falles Junta Local Fallera de Gandia i a les comissions falleres, a les quals encoratge, el proper any, a retrobar-se en el camí que un dia traçà Joan Climent, el camí de millorar la poesia que es feia en les llibres de les Falles de Gandia.»

Arribà el torn del Premi al Millor Article de Llibret de Falla de l’Ajuntament de Benirredrà. La seua alcaldessa, Elena Blanco, va ser convidada a pujar l’escenari per a fer lliurament dels guardons. El secretari Morant qui havia sigut, també. el secretari del jurat qualificador va llegir l’acta. El jurat format per Eudald González, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Gandia; Albert Bou, director del Museu Faller de Gandia, representant la Federació de Falles i Pasqual Ivars representant de l’Ajuntament de Benirredrà, havia considerat que l’article “El patrimoni faller no existeix, el fem i el desfem” de Toni Colomina Subiela i publicat en el llibret de la Falla Sant Nicolau “Mosquit”, era el guanyador del segon premi. Autor i representants de la falla, presidents i reines de la falla, pujaren a l’escenari per a rebre els guardons i Colomina digué unes paraules:« Pot afirmar-se que el patrimoni cultural, i en concret el patrimoni faller, no existeix fins que no es produeix precisament aqueix moment de reconeixement per part de la societat, a través del qual considera el bé cultural com a element fonamental per a definir la seua identitat. De manera que totes aqueixes manifestacions relegades durant anys a l'abandó, com el patrimoni que emergeix la cultura festiva de les Falles, mereixen ara de noves oportunitats de conservació, gestió i divulgació, precisament per la seua consideració com a element propi que defineix la nostra idiosincràsia».

Morant anuncià que l’article “Les petites revoltes” de Xavier Ródenas Mayor, publicat en el llibret de la Falla Vilanova, n’era el guanyador. Els presidents i les reines de la Falla l’acompanyaren en el moment de rebre els seus guardons de la mà de l’alcaldessa i Ródenas llegí un parlament: «Les falles són, sovint, un escut per a protegir-nos del mal que fa la vida, però no ha de servir només per a protegir-nos, seria veritablement covard, ha de servir per a generar canvis; en els pensaments, en les persones que formen la Festa i ,també, en la societat que l’envolta. La ironia, la sàtira, l’alegria i la rialla , sobretot d’un mateix són la forma més revolucionaria de vèncer l’odi, perquè quan ens riguem de nosaltres, alhora el que odia, es veu caricaturitzat i potser, qüestionat... Com es pot viure en un món tan injust sinó és amb la rialla?». N’avien sigut finalistes: “Falles, el negoci d’una festa” de Joaquin Martí Pardo i la Falla Plaça Mercat, i “Mar, mareig, marejol, maregassa... marjal. De poema a manifest de Carles Miret Estruch publicat en el llibret de la Vilanova. L’alcaldessa de Benirredrà dirigí unes paraules al públic en les quals defensà la lluita en favor de la Cultura des de les institucions públiques.

Finalment es lliurà el Premi del CEIC Alfons el Vell. La Millor Qualitat Literària Global fou atorgada al llibret de la Falla Màrtirs per un jurat format per Vicenta Llorca, Anna Igualde i Mª Carme Fluixench. El director del CEIC, Joan Negre, qui eixa nit estrenava càrrec, va dir: «Les falles sempre em tindreu al vostre costat per defensar, des del CEIC i des d’on calga, l’importantíssim valor patrimonial d’una de les tradicions immaterials més rellevants de la cultura valenciana».

Acabà l’acte el president Telmo Gadea, qui despres de felicitar els guardonats tingue unes amables paraules cap al guanyador del Joan Climent i alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, perque sabia que el seu territri poetic està envoltat d’intimitat i nó del sonor aplaudiment que havia rebut, moments abans de comissions i fallers en aquell saló d’actes ple de gom a gom.