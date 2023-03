Cada època considera que no té sort, que no li tocarà mai la loteria ni per aproximació. Les lamentacions, si no foren tan interessades, podrien commoure inclús els cors més endurits. Bertolt Brecht, envoltat per la guerra mundial, afirmava que no era el moment apte per a la poesia lírica. Ni tan sols per als colors de l’albada, per si anunciaven l’arribada de la pau. Curiosament, quan la pau va anar fent-se habitual, sí que va aparéixer la modalitat de la poesia èpica, és a dir, la fabricació d’un relat que cantava la bondat dels poderosos en els seus omnipresents mitjans de comunicació. Una pràctica ben antiga que, fa segles, els sofistes, és a dir, els mestres de la retòrica, ja havien patentat el mètode, d’eficàcia contrastada, per a adaptar la veritat a conveniència.

Haurem de despertar del núvol de les lamentacions, tot posant-nos a tir de la tralla bíblica que ens recorda que «allò que ha passat tornarà a passar, allò que s’ha fet tornarà a fer-se, no hi ha res de nou davall del sol», i acceptar que «el millor que pot fer l’home és alegrar-se i passar bé la vida», tot un programa beneït per Déu, que compta amb l’esforç i el treball dels humans. En canvi, els avisos dels falsos profetes no fan mal ni posen problemes, perquè només fan que afirmar el que cadascú vol escoltar.

Sempre ha fet un poc de vergonya sentir-se feliç i voler compartir-ho amb els altres companys de camí. En el mateix camp del pensament, s’ha considerat que no és de bon gust exposar que la humanitat aspira a una vida bona, fins arribar a certa ironia sobre el ben intencionat de Leibniz, que va dir que vivim en el millor dels mons possibles, evidentment perquè no en tenim altre. Com no era un beneït, possiblement volia dir que des de la raó, en el nostre món, podem avançar en el coneixement de la condició humana i aspirar a una existència raonablement bona i digna.

Les quimeres sobre una possible felicitat ara i ací s’han deixat, sospitosament, en el camp de la literatura i de l’art, perquè els conreadors de la bellesa, per definició, viuen en el seu món, allunyats dels problemes reals de la humanitat. Sense voler entrar en polèmiques inútils, de seguida et diran que obres, com Les aventures d’Alícia al país de les meravelles, escrita pel matemàtic Lewis Carroll, on exposava l’existència d’un món alternatiu, era la demostració evident que tot allò no era altra cosa que un passatemps, com un descans del seriós treball universitari. A l’altra banda de l’espill, de la realitat, s’hi pot viure en un món aparentment caòtic, absurd, però que pot ajudar a descobrir el que de veritat hi ha en tantes actituds de suficiència, de poder o de fals prestigi.

Un exemple més proper és el Joan M. Monjo, que tot i que va conèixer les foscors de la condició humana, sempre conservà aquella primera mirada d’admiració i sorpresa davant de la bellesa del món, com ho va expressar en la contemplació de la badia d’Altea en aquelles aproximacions líriques que ja tenien aires de testament existencial i estètic: «Blava la nit, blau el paisatge. Blava la llum, blau és el cel, blava la fosca, blau és el mar, blava tardor, blaves muntanyes...» O en un altre moment: «Vesprada de festa. / La blava calma de la badia / nevada de gavines i veles». El blau de la mar, simbòlicament, ha conquerit tota la realitat i ha transfigurat les reals dissonàncies en una única melodia que, com les ones del mar, ha anat suaument transformant les veus quotidianes en un himne exultant.

Quan alguns artistes, com Joan Miró, han iniciat un arriscat èxode cap als paisatges de la infància, tot abandonant estils adults per preferir el retorn a l’art primer de la humanitat dibuixat, pintat o gravat sobre la pedra, han trencat les acostumades recepcions de l’art i obligat a refer uns camins que es consideraven pràcticament esborrats per una immensa vegetació d’estils, tendències o simplement modes. El pintor, en la seua recreació de tot allò que és humà, no ha oblidat fer present un enigmàtic sol negre que només irradia foscor, però que no pot apagar l’alegria de l’home i del món. La cultura actual voldria esborrar este incòmode punt negre, tot pensant que faria un favor a l’obra mironiana, quan en realitat la privaria de sentit i deixaria a l’existència humana sense les obscuritats que també la conformen.

A vegades els fets més insignificants amaguen sorpreses que obrin a l’admiració del món de cada dia com una novetat que crida l’atenció més distreta. Mirar el món amb els ulls que contemplen per primera volta el mar o el sol ponent a la carena de la muntanya, és a dir, la bellesa de la vida, hauria de ser un exercici assumit de manera normal a la nostra manera de ser al món. Des de fa alguns anys, va estenent-se la idea i la convicció que la bellesa salvarà el món. Com més s’obri l’esperit a la contemplació, va també vivint més de la bellesa, de la llum que ningú no podrà apagar mai.