L’Ajuntament d’Oliva ha presentat la VI Cicle Anual per a la Recuperació de la Memòria Històrica d’Oliva i el seu programa d’activitats culturals, que ocuparan el calendari des del 25 de març fins al 22 d’abril. «La memòria de les dones» ha estat el lema escollit per la regidoria de Memòria Democràtica que encapçala Josep Escrivà, responsable de l’organització d’aquestes jornades, amb la col·laboració de l’Associació de Famílies Represaliades pel Franquisme d’Oliva (ARFO) i l’Associació Republicana de la Safor (ARS).

Josep Escrivà explica que "aquest cicle respon a la necessitat política i social de posar en marxa, des de les institucions, accions vinculades amb la memòria històrica del nostre poble i oferir l’oportunitat a tots els veïns i veïnes de compartir les seues vivències i conéixer d’altres ben properes. El nostre objectiu és recuperar una mirada compartida sobre la nostra història, generar una consciència històrica en el seu conjunt i enfortir els fonaments d’una societat democràtica perquè les generacions més joves no cometen els mateixos errors del passat».

Aquest any, segons Escrivà, el cicle anual versarà sobre la memòria de les dones represaliades i víctimes durant la guerra civil, la posterior repressió, i la dictadura franquista. «Volem donar veu i reconéixer la lluita de totes les dones i les seues famílies per la democràcia, tradicionalment invisibilitzada, i donar a conéixer les tortures i càstigs que aquestes havien patit per la seua condició de dones no alineades amb el règim franquista» ha assenyalat.

"Les nostres àvies foren dones humiliades fins a la bogeria. És el nostre desig recordar-les tal com eren, unes dones valentes que defenien amb orgull els seus principis. Totes elles mares que van educar als seus fills i filles en valors com la llibertat, la igualtat, la solidaritat i el pluralisme", reivindica Teresa Llopis, Presidenta de l’Associació de Famílies Represaliades pel Franquisme d’Oliva (ARFO).

L'alcaldessa d'Oliva Yolanda Balaguer ha declarat que "en aquesta sisena edició consolidem els cicles per la memòria històrica d'Oliva, una iniciativa de la regidoria de Memòria Democràtica que any rere any és ben acollida entre els nostres veïns i veïnes". "Enguany hem volgut centrar la mirada en les dones represaliades, en els seus testimonis i les dels seus familiars, visibilitzar i contextualitzar el seu patiment que ha passat de generació en generació marcant les seues vides" ha afegit.

"Des de l'Ajuntament d'Oliva tenim un ferm compromís amb aquestes famílies i un deure polític i moral de reconèixer la seua lluita contra el feixisme, de posar en valor les seues vivències i sacrificis i denunciar allò que no anem a permetre que torne a ocòrrer" ha conclós Balaguer.

En l’oferta d’activitats culturals d’aquesta sisena edició s'hi destaca la seua diversitat. Des del departament de Memòria Democràtica s’ha programat un teatre amb sis escenes que es representaran en l’entorn del Palau Comtal i el 14 d’abril, l’Associació Republicana de la Safor commemorarà el Dia de la República en Oliva acollint així aquest acte d’àmbit comarcal en el memorial democràtic del Cementeri d’Oliva.

Per altra banda, s’estrenarà la nova ruta dels Camins de la Memòria, una iniciativa desenvolupada des de la regidoria de Memòria Democràtica, dirigida pel seu responsable Josep Escrivà i per historiadors i historiadores locals en la recerca i redacció dels panells informatius repartits per tota la ciutat.

Durant tot el cicle, les biblioteques d'Oliva oferiran un recull de llibres sobre la memòria democràtica i, a més a més, els ciutadans i ciutadanes podran gaudir de l’exposició «Escenaris de Guerra» de Juan José Todolí en la Sala d’exposicions de la Casa Maians.

El Departament de Memòria democràtica informa que, a mesura que s’aprope la data de cada esdeveniment programat, s’informarà degudament a tota la població, ja que algunes activitats requereixen inscripció prèvia.