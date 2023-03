L’Ajuntament d’Oliva i concretament la regidoria d’Educació que encapçala la vicealcaldessa, Ana Morell, continua amb la finalització de les obres iniciades en els centres educatius. En aquest cas, ja s’han finalitzat les obres de la cuineta de l’Escoleta Infantil Municipal La Taronja.

Les millores d'aquesta actuació són la dotació d’una cuina amb una tecnologia innovadora que genera zero residus, zero fums i que a més ho fa incorporant un sistema de filtres per etapes i ozó, que no genera fums ni cap impacte sobre els edificis colindants.

A més, també s’ha instal·lat un forn i una campana d’ultima tecnologia que incorpora un sistema antiincendis innovador i que millora la seguretat dels treballadors i treballadores de l’Escoleta i dels xiquets i xiquets. També s’ha adequat un magatzem per a poder obtindre una millor gestió dels recursos utilitzats i dels productes amb els que cuinaran els menjars dels xiquets i xiquetes de l’Escoleta.

La responsable d’Educació ha volgut destacar que "des del Departament d'Educació hem treballat per tal de millorar les instal·lacions educatives i els serveis que oferim als nostres menuts", ha indicat Morell qui ha recordat que "per a mi ha sigut una aposta personal dotar a l'Escoleta Infantil La Taronja d’una cuina amb les millors qualitats per a que en breu els nostres menuts i menudes puguen rebre l'alimentació com a casa, "cuinat i al plat". Invertir en els nostres fills i en la seua alimentació és fonamental”, ha conclós la regidora d’Educació.

I es que cal recordar que en aquesta legislatura, el departament i la regidoria d’Educació han fet una gran aposta per la reforma i manteniment dels edificis públics que alberguen als centres educatius d’Infantil com s’ha demostrat amb la reforma integral que va viure l’EIM El Caragol fa pocs mesos en la zona del patí, amb la implantació de nous jocs infantils, zones d’ombres i una nova pavimentació.

Així mateix, en l’EIM La Taronja, fa a penes unes setmanes, ja es va canviar el sistema de climatització i calefacció, adaptant-lo a les necessitats dels més menuts i menudes i a l’equip de professionals de l’Escoleta, tant d’educacores com de l’equip directiu.