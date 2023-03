La regidora de Gestió i Disciplina Urbanística d'Oliva, Ioana Sintimbrean, va representar a l’Ajuntament d’Oliva en les jornades organitzades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’Agència Valenciana de Protecció del Territori sobre «Disciplina urbanística: l’ús racional i sostenible del sòl no urbanitzable». Acompanyada de secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Inma Orozco, la regidora va explicar a totes les persones assistents la situació del sòl no urbanitzable a Oliva i els motius pels quals l’Ajuntament ha decidit adherir-se a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

La setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) va publicar el llistat dels últims municipis adherits a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPR) entre els quals es troba Oliva, un organisme autònom adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que ja integra 279 municipis de tota la Comunitat Valenciana. L’Agència Valenciana de Protecció assumeix les competències de la Generalitat en matèria de restauració de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable però també la d’aquells ajuntaments que li les cedisquen, com ara l’Ajuntament d’Oliva. Segons va explicar Sintimbrean en aquestes jornades, «el municipi d’Oliva consta d’una superfície de Sòl No Urbanitzable prou extensa, de la qual una bona part és protegit. Destaquen entre tots els espais d’especial protecció com la Marjal de Pego-Oliva, les Dunes del litoral, la desembocadura del Riu Bullent o la desembocadura del Riu Racons, i per aquesta raó hem considerat molt positiva i necessària l’adhesió de l’Ajuntament d’Oliva a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori». «La gran quantitat de vivendes il·legals que hi ha en sol no-urbanitzable en Oliva suposa un greu problema mediambiental que ens afecta a tots i a totes, una sobrecàrrega de feina per al departament i sobretot, una gran injustícia per a les persones que sí han obrat legalment. Adherir-nos a l’Agència Valenciana de Protecció del territori permetrà avançar en la solució a este problema i contribuir a la lluita conta el canvi climàtic i les seues conseqüències.» ha afegit la regidora responsable de l’area d’urbanisme. L’objectiu de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori és tallar de soca-rel les infraccions i aturar-les abans que estiguen en un estat més avançat. La seua acció, per tant, pretén ser dissuasiva i exemplaritzant marcant així un punt d’inflexió en l’ocupació irregular del sòl no urbanitzable i afavorint el seu ús ordenat i racional. Ioana Sintimbrean va assenyalar en la jornada que «a partir d’ara l’agència assumirà la tramitació de les infraccions greus i molt greus comeses en sol no urbanitzable d’Oliva i l’Ajuntament seguirà col·laborant i participant dels expedients amb l’emissió de l’acta d’inspecció i informe tècnic». «El govern del Botànic, a través de la Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, en una aposta clara per una utilització racional i legal del territori, i per la seua sostenibilitat i resiliència davant l’emergència climàtica, ha impulsat la creació d’aquesta Agència, un instrument al servei de la protecció de la legalitat urbanística i de la minimització dels impactes territorials» va concloure la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Oliva.