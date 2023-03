Projecte Gandia es el nombre de la plataforma política impulsada, entre otras muchas personas, por la exconcejala de Compromís, Laura Morant, que se acaba de dar de baja en el partido, y por el líder de Els Verds, Joan Francesc Peris. Esa plataforma, abierta a incorporaciones, no solo se presentará a las elecciones, sino que ha pedido al vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, que lidere la candidatura. No hay respuesta formal todavía, han dicho hoy Morant y Peris, pero son pocos los que dudan que Alandete dirá que sí, si bien esperará el momento oportuno para poder seguir en el Gobierno de Gandia y no ser expulsado de Iniciativa, el partido en el que milita, que está integrado en la coalición Compromís.

Unas 25 personas han acudido a la primera presentación de Projecte Gandia, en los salones de Fomento. Entre ellos, a título personal, el exconcejal de Ciudadanos Ciro Palmer. «Estoy aquí porque creo en estas personas», señaló ante la sorpresa de algunos. Por lo demás, la filosofía de Projecte Gandia queda clara. Una formación progresista, ecologista y valencianista que tiene como objetivo sumar en un plano transversal de la ciudadanía, pero siempre, indicaron ayer, para formar o fortalecer gobiernos de izquierda. Entre reproches a Compromís, coalición a la que Laura Morant acusó de actuar con métodos antidemocráticos, la exconcejala asegura que Gandia no será el único municipio de la Safor que contará con esta candidatura. «Queremos sumar votos, pero también voluntades porque el actual Gobierno de Gandia lo ha hecho bien, pero se puede mejorar», indicó Peris. «Vamos a volver a demostrar que somos capaces de trabajar por la ciudad, desde la ciudadanía y no desde los tableros de ajedrez», sentencian, otra vez en referencia a Compromís.