“Si Projecte Oliva gobierna, lo primero que haríamos sería una Auditoria al Ayuntamiento”, ha anunciado Yolanda Pastor en su presentacióncomo candidata de esta formación política a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Alrededor de cuatrocientas personas abarrotaron la sede de esta formación política de carácter local y prácticamente la mitad de la calle de Sant Carles, donde se ubica.

Pastor afirmó ser “la única alternativa posible” al actual gobierno de coalición entre Compromís y el PSPV-PSOE y dijo que esta ha sido “una legislatura perdida” para la ciudad porque "fallan los cimientos". Pastor dijo a los seguidores que es sentar las bases de las necesidades y puestos de trabajo del Ayuntamiento para ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano, “algo que no se ha hecho durante estos cuatro años”. La puesta en escena siguió la línea moderna, con un presentador-entrevistador que daba paso a las palabras de la candidata. Ese colaborador fue el concejal Joan Mata.

Pastor también dijo que lo primero que harán será “hablar con todas las asociaciones locales para conocer sus necesidades y demandas, que incorporaremos a nuestro programa electoral con posterioridad". De hecho en la presentación hubo representantes de todas las grandes entidades de la ciudad, pero también de las más pequeñas.

"No puede ser que pasen años para otorgar licencias de obras"

Entre sus propuestas dijo reformar el Teatre Olímpia como prioritario, la construcción de un Auditorio y también un Centro de Día para la tercera edad. Habló de la necesidad de reformar el departamento municipal de Urbanismo. “No puede ser que se tarde años en conceder licencias de obra” y llevar a cabo los necesarios proyectos de la Rotonda de Demetrio Pi o el puente de acceso entre Oliva y Piles. También de concluir el Centro Olivense y solucionar el tema de las goteras del Ayuntamiento para evitar pagar 500.000 euros en alquileres.

Pero sobre todo dijo que “nos centraremos en las cosas pequeñas, que no han hecho, como la limpieza de la ciudad, el mantenimiento, arreglar las aceras y las necesidades de todos los barrios de Oliva”.

Así mismo criticó que Compromís y PSOE dijeron que “como el PSOE gobernaba en Valencia y Madrid acercarían el tren a Oliva y se ha visto que no han conseguido nada, ni siquiera una red de autobuses digna para nuestra ciudad". Vamos a exigir lo que necesita Oliva porque estos no lo hacen”. Recordó que tanto PSOE como Compromís votaron en contra de su propuesta de abrir el Centro de Salud de la Playa y recuperar las urgencias en el Centre de Salut de Sant Francesc. Y también se mostró contenta por el anuncio del nuevo Centro de Salut de Sant Francesc “porque nos lo merecemos, ya que el actual consultorio no está en condiciones”.