L’altre dia en llegir a Levante-EMV articles de Manolo Varó i José Monrabal, els sotasignats ens quedàrem perplexos. Venien a exposar, tots dos, arguments subjectius de quins eren els passos que devia seguir Pep Alandete si volia ser un bon contribuent a la causa de l’esquerra. El camí a realitzar, després de viure el que no està escrit sobre les «presumptes» trampes realitzades a Compromís per evitar que guanyara novament les primàries, era que se n’anara a casa. Això està bo! Ara resulta que en comptes de parlar més contundentment sobre eixe fet, van i carreguen sobre la víctima. Açò no és propi de persones que defensen governs progressistes i de vegades caldria reflexionar més d’on situem la càrrega de la prova.

Al voltant de les cúpules polítiques sempre hi ha gent que viu bé, però a esta banda les persones que ja no estem en Compromís no hem sigut mai cap sucursal dels grans partits, hem estat alternativa i veu crítica coherent a favor de la participació i la democràcia.

Cal sumar tots i totes. I creguem que és important que si es vol continuar amb eixe govern progressista es mire bé que hi ha un partit popular i una dreta a la qual combatre amb arguments i projectes, més enllà de les cadires d’uns i altres. A esta banda ens veureu aportar en positiu per la ciutat i els seus barris. Però no amb reverències cap a unes cadires amb gent còmoda que cada vegada viu més apartada de la societat: una societat que clama que és necessari sumar, debatre i pensar en les persones.

El debat sempre és sa. I opinar és necessari. Josep Alandete i els companys en comú ens posàrem d’acord ja en 2015 i 2019 per portar Diana Morant a l’alcaldia de Gandia. Veritablement som demòcrates convençuts i progressistes, però sobretot ciutadans i ciutadanes de Gandia que coneixem els seus carrers i la seua gent. A diferència d’algunes cúpules polítiques que han pecat de posar regidors que ni tan sols vivien a Gandia, o de continuar amb gent que fa 25 anys que mou cables per darrere, des de pobles a 10 i 50 quilòmetres de Gandia: el desconeixement ha estat massa gran.

Ha d’haver-hi un objectiu comú en uns temps que la dreta campa amplament en tots els llocs, i és la suma i la multiplicació dels vots de l’esquerra plural, però plural de veres, no només d’anunci electoral fals i buit. Cal evitar que es perda cap vot. Qualsevol personalisme o arribar a cadires amb pràctiques antidemocràtiques han de ser criticades per la mateixa gent que defensa projectes progressistes, si no allò que es demostra és que tots són iguals.

No es pot entendre que alguns i algunes tinguen tanta por a persones sense sou polític que opinem amb llibertat. O bé, sí que sé d’on ve la por, però la reservem per en una altra ocasió poder contar-la.