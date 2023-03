Llegan las encuestas preelectorales. En marzo estamos viendo unas cuantas proyectando lo que puede suceder en las autonomías más importantes en las que hay elecciones. En abril serán semanales por distintos frentes y en las tres primeras semanas de mayo nos bombardearán. En el caso de las municipales sólo se publicarán las de grandes ciudades.

Lo curioso de las encuestas electorales, que normalmente encargan y publican los periódicos, radios y televisiones, es que obedecen a un modelo maniqueo. Si el medio es de derechas, conocidos como la caverna mediática, anunciarán la victoria holgada del PP, un buen resultado para el fascio y la práctica desaparición de Ciudadanos. Por contra si el medio es más o menos progresista se ajustarán los resultados con el PSOE por delante del PP, una leve recuperación de Podemos, una bajada de la ultraderecha y una miscelánea de partidos que se mantendrán más o menos como ahora. Esto por lo que a unas generales se refiere, a las que acudiremos este año.

Si nos centramos en Gandia va a seguir el patrón anunciado: el PSOE por delante del PP, seguidos de Compromís, que bajará en votos y la posible entrada de los ultras en el Consistorio. Si la encuesta viene de un medio de derechas el PP irá por delante del PSOE, Compromís bajará y los antisistema serán la clave de la gobernabilidad. Pero ningún medio demoscópico se atreverá a pronosticar el índice de abstención que se pueda registrar, que va a ser sonada, más del 35% es mi pronóstico.

En cuanto a los candidatos en unas generales para los medios de derechas Núñez Feijóo le sacará diez puntos a Pedro Sánchez; Santiago Abascal será el tercero, por delante de Yolanda Díaz, si es candidata de Podemos-Sumar, con lo cual la nación española pasaría a ser gobernada como Dios manda. Y si se trata de un medio del otro lado todo estará más ajustado y podrá sacar más votos Sánchez que Feijóo, pero igualados. Abascal irá a la baja y Podemos se recuperará un poco, los nacionalistas se mantendrán y el futuro será incierto.

Los encuestadores se protegen diciendo que las encuestas son una fotografía fija en un momento dado que reflejan una tendencia pero no son infalibles. Se ponen la venda antes de la herida. En las tres últimas generales quien más se ha aproximado al resultado exacto ha sido, para desgracia de los demoscópicos privados, gurús frustrados y futurólogos del pasado, José Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, empresa pública. Persona a la que medios, partidos y voceros de la derecha, tertulianos opinadores a sueldo, demoscópicos contratados por la derecha y enemigos del gobierno le acusan de manipulador y estómago agradecido asalariado del poder. Pero es el único que se acerca a la realidad. ¿Y con las encuestas publicadas por multitud de medios privados cuyos pronósticos fallan más que una escopeta de feria una y otra vez, qué hacemos? Estos vaticinadores bajo demanda deberían pedir perdón al público y advertir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. También dejarse de verborreas inútiles para justificar su fracaso. Salvo que nos cuenten la verdad, cosa que nunca ocurrirá, y digan que cocinan encuestas a gusto de quienes les contratan para satisfacer al cliente y ofrecerle el plato cocinado a su gusto. La profesionalidad, independencia y veracidad no es muy rentable y ellos están para ganar dinero, no para aplicar la deontología profesional, ésta no vende.

Ya son muchos años viendo manipulaciones interesadas como para creer en Papá Nöel o los Reyes Magos. Eso lo dejo para los incautos de facebook o twitter, sabios conocedores de la demoscopia electoral.

Por cierto, leo en las últimas semanas a opinadores en esta sección verter su adulación hacia JC Moragues. Con respeto para sus opiniones, intuyo que opositan a ir en su lista o ya saben que van. Les deseo suerte pero que vayan de frente. Jugar al escondite es cosa de niños. Salud.