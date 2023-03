La crisis generada en el Gobierno local de Villalonga desde que Compromís salió del mismo y dejó al PP y a Fer Poble en minoría se ha cobrado un nuevo capítulo. El alcalde popular, Román Garrigós, convocó para hoy un pleno extraordinario y urgente para, entre otros aspectos, ratificar la petición de una subvención de la Generalitat destinada a ejecutar mejoras en el polígono industrial.

Cuando los concejales se sentaron a favor de la urgencia votaron solo los dos del PP y las dos de Fer Poble. El PSOE, con cinco concejales, votó en contra, y Compromís se abstuvo. Así, la sesión ha tenido que suspenderse.

El motivo aludido por los socialistas para no aprobar la urgencia es la falta de información y argumentación. Dice la concejala Mari Carmen Seguí que supieron del pleno 24 horas antes y que el alcalde no les tiene en cuenta para nada pese a que Garrigós es consciente de que no tiene el apoyo de la mayoría en el pleno.

El alcalde, por su parte, responde con el lamento de no haber podido aprobar la petición de una ayuda para el polígono industrial que habría alcanzado 130.000 euros, y que tampoco podrán destinar el dinero deseado para asfaltar el camino rural de Potries.