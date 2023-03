La Lliga CaixaBank de raspall ha visitat este dimarts el Trinquet d’Oliva per a tancar la 10ª jornada de la fase regular i tercera pel que respecta a la segona ronda. L’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio ha superat el local de Salelles II, Brisca i Sergi pel resultat de 30-15.

Les conseqüències d’este desenllaç són molt importants: l’equip del Genovés manté la tercera posició en la classificació, ara amb 5 punts, i s’apropa molt a les semifinals.

Per la seua part, el trio d’Oliva continua cinqué amb 1 punt i es troba a dos punts de la classificació per a la fase final.

A més a més, este resultat atorga matemàticament la passada als equips que encapçalen la taula amb 6 punts, el de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor i el de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet.

Pel que fa a la partida disputada a Oliva, el resultat no diu el que han lluitat els dos conjunts i l’equilibri que hi ha hagut, amb els jocs caient indistintament des del rest i el dau i en la majoria d’ells produint-se val als dos costats.

Com que les tretes no solen ser molt determinants al trinquet d’Oliva, els quinzes han estat treballats i ha requerit de prou rematades i intercanvis. En este sentit cal destacar una vegada més l’eficàcia de Tonet IV en el moment d’acabar quinzes decisius.

El marcador ha estat d’inici dominat per Salelles II, Brisca i Sergi, que han estrenat el seu caseller al rest i posteriorment han fet el joc del dau. A continuació, cinc jocs consecutius per a Ian, Tonet IV i Bossio per a deixar l’electrònic en 25-10, però insistim que amb complicacions i tombant vals dels d’Oliva. En el tram final s’ha mantingut la brega en la consecució d’un joc per equip.

La 11ª jornada comença este divendres dia 17 al Trinquet Ciscar de Piles amb la partida entre els equips del Genovés i Xàbia. Dissabte jugaran a la Llosa de Ranes el local i el de Barxeta (Vicent, Seve i Jose) mentre que dilluns dia 20 al Trinquet de Xeraco s'enfrontaran Oliva i Castelló amb Marrahí, Raúl i Marc.

Esta jornada pot ser decissiva. Quatre equips lluiten per les altres dos places en les semifinals. El que millor ho té és el del Genovés. Barxeta, Oliva i Castelló també opten.