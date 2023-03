Fa uns anys, quan jo estava més implicat en el món de la festa, en les Falles de Gandia hi havia dues activitats que eren obligatòries per a les comissions falleres: havien de plantar una falla i havien de fer un llibret. Les dues activitats tenien caràcter competitiu entre les comissions gandianes, les quals rebien premis, l’ordre dels quals era decidit per jurats. Els jurats fallers.

Hi va haver un temps, entre finals dels anys noranta i principis dels dos mil, que vaig estar directament implicat en estes tasques en la comissió de la Falla de la Sagrada Família Corea. El monument, el llibret i en el jurat.

En el temps del president Alfons Rufat jo era delegat del monument faller. Anava al taller dels Germans Colomina, prompte, només les falles havien sigut cremades, séiem junts i localitzàvem un remat entre els que havien sigut plantats eixa temporada a València, el cartró del qual Toni i Lluís bescanviàvem amb el cartró d’alguns de l’important nombre de ninots dels quals els germans Colomina eren propietaris. Amb el remat decidíem el lema de la falla de Corea de l’any següent, tiràvem d’enginy i procuràvem la gràcia decidint crítiques i condemnes les quals traduíem amb ninots escollits. Els guanys eren mutus, els artistes estalviaven amb la compra del cartró i Corea tenia falles magnífiques, amb les quals guanyàvem, seguit, en la nostra secció per decisió, unànime, del jurat.

En aquell temps en els llibret de les falles de Gandia es valorava en les dues terceres parts l’explicació de la falla feta en vers i una tercera part era per a la que s’anomenava «la resta», en la qual s’incloïen alguna col·laboració literària, alguna poesia, les fotografies i la publicitat. Aquells llibrets complien amb la tasca fonamental de l’explicació i la relació de la falla, però en aquell terç, a penes considerat, es publicaven articles i poemes d’autors ja molt consagrats que tenien poca repercussió donada la curta tirada de llibrets i per l’escassa difusió que se’n feia, ja que sols eren repartits entre els membres de la comissió i les empreses i botigues col·laboradores. Aleshores vaig crear el Premi Iaraní que guardonava el millor article de llibret de falla i l’Associació Cultural Premi Iaraní, que facilitaria la creació del Premi de Poesia Joan Climent, per a guardonar el millor text o conjunt de texts poètics publicats en un llibret de falla. A més a més, el CEIC Alfons el Vell, creà el Premi a la Millor Qualitat literària Global d’un Llibret de Falla, amb la qual cosa els llibrets de Gandia adquiririen una notable progressió en l’avaluació literària perquè estos nous premis afavoriren l’apropament del món de la cultura cap als llibrets, quan, fins eixe moment, els havien contemplat mirant-los per damunt del muscle.

I, des de la Falla de Corea s’inicià, amb Jordi Garcia Polop i Suso Monrabal, un canvi en l’estètica del llibret, amb el format, la fotografia, el color de les pàgines, la diferent tipografia i amb, Pasqual Molina, un canvi conceptual en el contingut amb la inclusió de monogràfics en els quals convidàrem a escriure les persones més destacades en els temes que tractaven, tant del món de la història, com de la cultura i del patrimoni, pensant que el llibret podia servir per a alguna cosa més que la simple explicació de la falla, el seu tret fonamental indubtable, però que podia, a més a més, servir de vehicle de difusió de la cultura emprant la llengua valenciana.

Amb estes directrius, en la primera dècada del segle XXI, Vicenta Llorca i un servidor, fórem els directors editorials del llibret de la Falla de Corea. I guanyàrem, diversos anys, tots els premis que hi havia, els quals tenien jurats diferents i canviants: el Premi Lluís Català al Millor Llibret de Gandia, el Premi del CEIC Alfons el Vell, el Premi Iaraní, el Premi Joan Climent, i, a més a més, l’any 2006 guanyàrem el primer premi de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana entre tots els llibrets de la Comunitat Valenciana, quan encara estaven inclosos els llibrets de falla de València, sent, fins ara, l’únic llibret saforenc que l’ha guanyat. Era el temps del president Juan Martí-Serra.

El monument faller com estendard viu de la comissió, tot i que efímer, i el llibret, com el seu segell històric permanent són la tasca, sovint, d’uns pocs membres de la falla, però res seria possible sense el suport de tots els fallers, homes i dones, de la comissió, sense aquell treball altruista de tanta gent, el qual depenia, inicialment, d’un plantejament de tarannà econòmic per a fer front a les despeses, les quals, aleshores, ja hi eren astronòmiques.

Tota aquella tasca que feien els fallers, fent la falla, fent el llibret, fent teatre, fent les emissions falleres, fent les cavalcades amb aquelles carrosses i comparses multicolors, sols obtenia com a recompensa el premis que atorgaven els jurats, amb els quals la comissió veia reconegut o no, tot el treball desinteressat que havien fet al llarg de l’exercici faller.

El jurat com a element de decisió enmig del rebombori d’il·lusions compartides pel món faller, després de fatigues extenuants i d’interessos contraposats entre les comissions falleres. Decisions del jurat, sovint discutides, de vegades no acceptades i que, en alguna ocasió, provocà el rebuig i la protesta airada per part d’alguna comissió que considerava mal valorat tot el seu esforç.

A Gandia, per avaluar una falla hi havia unes bases fonamentals, amb les quals el membre del jurat havia de puntuar-la. Recorde, entre d’altres, la monumentalitat, l’atreviment i el risc, el modelatge, l’enginy i la gràcia, la utilització de la a llengua... Calia, aleshores, escollir les persones amb criteri que pogueren fer-les servir. Després del fracàs que va suposar que vingueren artistes fallers del Cap i Casal com a jurat de Falles, perquè arribaven fatigats després de la seua nit de la plantà i de comprovar que tenien fílies i fòbies, es va decidir que les comissions falleres enviaren membres per a formar part dels jurats, els quals anirien a valorar les falles de les altres seccions.

Jo vaig anar diversos anys com a jurat de la Secció Especial, amb Santiago Peiró, també, com jo de la Falla de Corea; amb J. Santiago, de la Falla de la Vilanova, i amb el reconegut pintor gandià, Alex Alemany, aleshores president del Cercle de Belles Arts de València. També, durant anys, vaig acompanyar, com a delegat de Cultura de la Junta Local Fallera a diversos jurats de falles.

A pesar de no tindre relació directa, des de fa tant de temps, amb la festa, he sigut, de nou enguany membre del jurat del Premi Soler i Godes de l’Associació d’Estudis Fallers i del Premi de Poesia Joan Climent, i, per primera vegada, ho he sigut representant la Junta Central Fallera de València, del premi del llibret que atorga la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana en les dues seccions, la dels llibrets de la Ciutat de València i la dels llibrets de les falles de la Comunitat Valenciana. L’experiència dels anys passats en els dos primers premis és satisfactòria per la coincidència de les avaluacions entre els membres dels jurats i l’acceptació per part de les comissions dels nostres veredictes, però tinc un sabor agredolç de la meua experiència com a jurat en la Conselleria, perquè, tot i que el protocol en la composició del jurat va ser exquisit, quan arribarem, tots els llibrets estaven ja ordenats, des del primer premi a l’últim, per una comissió de cinc tècnics i, encara que els membres del jurat teníem la potestat d’alterar l’ordre inicial, jo almenys, em vaig sentir incapaç, d’avaluar cent seixanta llibrets en aquell curt espai de tres-quatre hores, i així ho vaig comunicar a la presidenta del jurat i a la consellera de Cultura, que ens va visitar, i després de la consternació que em va produir no veure entre els vint primers premis cap llibret de Gandia, cosa totalment inhabitual, vaig signar l’acta admetent el criteri d’uns tècnics desconeguts, ja que no podia fer-ho, honestament, com a membre del jurat.