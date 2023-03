El departament de Modernització i Administració Electrònica, que encapçala el regidor Josep Escrivà, acaba de presentar les dades estadístiques sobre l’ús de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Oliva en el marc de la campanya «Cada vegada més persones usen la seu electrònica». L’objectiu és donar a conéixer a la ciutadania la importància d’usar ferramentes electròniques per a realitzar gestions administratives de forma eficaç i amb efectes positius sobre el conjunt de la societat.

El regidor responsable del departament ha declarat que "ara fa un any que s'ha implementat el nou gestor d'expedients i la nova seu electrònica, i des del primer moment hem tingut clar que una autèntica ciutat digital (smartcity) implica apostar per una transformació digital que avance conjuntament amb les persones, per això el lema triat des de la Regidoria de Modernització de l'Ajuntament d'Oliva és Evolucionem Junts". «Volem que la digitalització beneficie a la ciutadania, estalviant-li temps, recursos i desplaçaments innecessaris, i ho hem fet simplificant les ferramentes perquè portar a cap els tràmits siga cada dia més senzill i àgil per a totes i tots» ha afegit Escrivà.

Durant la legislatura, la regidoria de Modernització i Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Oliva ha incorporat de la Clau Firma per a poder signar amb certificat o DNI electrònic i sense certificat, amb clau permanent i clau pin, «una novetat que està fomentant l'ús de la Seu Electrònica, també als dispositius mòbils» ha assenyalat Escrivà. També s’han implementat centenars de gestions guiades via seu electrònica, la integració amb el sistema de padró per poder sol·licitar certificats individuals de padró des de casa i generats automàticament.

Una altra novetat que ha potenciat l’ús de les ferramentes electròniques de l’Ajuntament d’Oliva, segons fons del departament responsable, ha sigut la impartició de cursos anuals d'utilització de la Seu Electrònica i digitalització avançada o la instal·lació de quioscos digitals i cita prèvia telemàtica i presencial, o punts de wifi gratuït en els carrers i places del nostre municipi.

«Des de la Regidoria de Modernització també hem treballat per tal de minimitzar el màxim possible l’escletxa digital i per aquest motiu l’Ajuntament d’Oliva ofereix un servei d’assistència presencial reservada per ajudar a les persones majors, col·lectiu vulnerables amb dificultat econòmiques o amb poques habilitats digitals».