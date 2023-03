La regidora de Sanitat i Polítiques Saludables, Liduvina Gil, acompanyada per Vicent Andrés, director de la Fundació Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre i Cristina Martínez, coordinadora i psicòloga del Centre de Dia, han presentat el XXV Aniversari de Proyecto Hombre a Gandia.

"El 28 de març la Fundació ha organitzat un acte de celebració del 25 aniversari a la Casa de la Marquesa convidant a totes les persones que han participat i col·laborat al llarg dels anys", ha explicat Gil. Antics professionals, voluntaris, usuaris, famílies i autoritats es trobaran per a fer visible aquesta realitat que tant de patiment continua causant a persones joves i adultes.

"Aquesta celebració significa que Proyecto Hombre continua endavant, ara amb la seua seu al carrer Alzira, cedida per la Fundació Gozalvo Marqués", ha comentat la regidora.

En els vint-i-cinc anys de vida s'ha atés a 1.175 persones i 3.080 familiars. "En els anys noranta la substància principal era l'heroïna, i hui un 51% són policonsumidors, un 33% és de cocaïna i alcohol, un 27% d'alcohol i un 18% cocaïna”, ha expressat Andrés. A més, cal dir que en el 44% de les dones la substància principal és l'alcohol.

"L'alcohol estava i encara està molt present, completament normalitzat, però amb unes conseqüències molt greus per a la salut i la vida de les famílies dels afectats", ha afegit Andrés.

Durant l'acte de celebració s'escoltaran diversos testimonis de persones usuàries, familiars i antics professionals per a fer memòria i agrair a tantes persones i esforços realitzats per abandonar l'addicció.

Finalment, Martínez ha contat la realitat del Centre de Dia de Gandia: "Ara mateix som un equip multidisciplinar. Hi ha 45 persones al programa amb un seguiment individual i familiar, sent un 25% de dones en tractament i un 75% d'homes", ha començat explicant.

A més de les drogues, altres addiccions com la ludopatia també són tractades. "Us convidem a aquest acte del 25 aniversari per conéixer en profunditat com funciona la Fundació i per saber dels testimonis d'alguns usuaris que han passat per Proyecto Hombre", ha conclòs la coordinadora.