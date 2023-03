L’Ajuntament d’Oliva i concretament la regidoria de Benestar Animal que encapçala Anna Mena, ha llançat la segona edició de la campanya "Oliva +Neta" per tal d’actuar davant l’incivisme d’alguns propietaris i propietàries d’animals domèstics que no recullen les deposicions de les seues mascotes quan ixen al carrer. La iniciativa s’ha iniciat aquest dilluns i durarà fins el proper divendres, 14 d’abril.

Aquesta segona edició de la campanya, a diferència de l’anterior edició, és una actuació a peu de carrer i que compta amb la participació de dos associacions: per un costat, un xic i una xica d’ASMISAF i per altra banda, 4 xiques de l’equip de voluntariat de les colònies felines. En total 6 joves que han volgut col·laborar activament en aquesta campanya.

L’activitat informativa es realitzarà tots els matins de dilluns a dijous, en un barri diferent cada dia per tal d’arribar a tots els sectors de la ciutat, donant prioritat a les zones amb més pas i afluència de gent com parcs infantils, zones verdes i jardins, el Parc Caní, espais municipals i també locals o negocis.

La campanya té dos parts: per una banda es repartiran fullets informatius que inclouen algunes recomanacions i beneficis de la campanya, així com el kit de neteja que conté l’ampolla reutilitzable per omplir d’aigua i vinagre amb la que es podrà netejar l’orí dels gossos i les bosses per recollir les deposicions dels animals domèstics.

La segona part de la campanya és el cartell i una enganxina d’adhesió a la campanya que es repartirà als diferents negocis, comerços o locals d’hostaleria de la ciutat per al benefici de la neteja de les vies públiques de totes les persones que tinguin un animal domèstic al seu càrrec.

En acabar l’acció informativa, es realitzarà una valoració de les conclusions a les que s’arribarà després d'analitzar el contacte amb la ciutadania, per a acte seguit procedir a les actuacions pertinents en base a l’ordenança municipal pel que fa a les multes o sancions, en coordinació amb la Policia Local d’Oliva.

L’onada d’actuacions que van contra la normativa i l’ordenança municipal, deixant els excrements sense recollir, per part de ciutadans i ciutadanes d’Oliva, a banda de fomentar una molt mala imatge per a la ciutat, ha provocat que des del departament de Benestar Animal, s’haja organitzat aquesta nova edició de la campanya "Oliva +Neta" per tal de conscienciar a la ciutadana que recollir els excrements i netejar l’orina dels gossos quan aquests fan les seues necessitats als carrers d’Oliva és una obligació del propietari o propietària.

La regidora ha incidit i repetit en diverses ocasions "la necessitat de fomentar la bona convivència entre persones i animals per tindre una ciutat compromesa amb el benestar animal" ha conclòs Anna Mena.