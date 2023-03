Aquest dissabte 25 de març tindrà lloc la primera jornada cultural del VI Cicle de Memòria Democràtica que ha organitzat el departament de Memòria Democràtica i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Oliva que encapçala Josep Escrivà amb la inauguració de la ruta «Els camins de la memòria».

La ruta recorrerà tota la ciutat d’Oliva a través dels 12 panells informatius instal·lats a llocs d’interés memorialista i que han estat elaborats per un equip de recerca i redacció molt complet: Vicent Malonda Mestre, mestre de llengua; Consuelo Minyana Escrivà, professora d’Història; Joan Ramon Morell Gregori, professor d’Història; Pura Peirò Bertomeu, llicenciada en Geografia i Història; Antoni Josep Vergel Dos Santos, graduat en Història, arqueòleg i Teresa Llopis Guixot, presidenta de l’Associació de Represaliades pel Franquisme d’Oliva (ARFO), presidenta de l’Associació Familiars Víctimes del Franquisme de la Fossa 100 de Paterna i membre del Consell Directiu de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del PV, i que també ha coordinat el projecte juntament amb Rosa Maria Girau Borràs, professora d’Història. L’edició de fotografies i tractament d’imatges ha estat una tasca que ha dut a terme Salvador Mañó Fenollar, fotògraf i editor.

Els veïns i veïnes d’Oliva, que es concentraran a les 11 horas en el Parc de l’Estació, recorreran la ciutat a través d’aquests monòlits de formigó i, amb l’explicació dels autors i autores, visitaran espais on van tindre lloc fets ocorreguts entre el període comprés entre el colp d'estat contra la II República, la Guerra Civil i la postguerra i dictadura franquista. «L’objectiu de la ruta és rememorar a la ciutadania fets significatius durant aquesta època tan convulsa i violenta i que marcaren la memòria dels nostres avantpassats i de la nostra ciutat», ha declarat Escrivà, responsable del departament de Memòria Democràtica. I afig: «Volem dignificar el record dels veïns i veïnes que patiren el conflicte i les seues conseqüències en Oliva i per aquest motiu, hem aprofitat el Cicle anual de Memòria democràtica per inaugurar la ruta i comptar amb la companyia i explicació dels autors i autores dels panells informatius».

Els 12 panells distribuïts per tot el municipi destaquen edificis emblemàtics d’aquell període històric i relaten històries i fets que hi tingueren lloc. Segons el regidor de Cultura i Patrimoni, Julio Llorca, que també ha col·laborat en aquesta iniciativa «és una altra forma de reconéixer i valorar el patrimoni oliver, destacant part de la història contemporània local i sobretot per a divulgar importants referents i fets històrics ocorreguts a la nostra ciutat durant la guerra i posterior dictadura».

Hi ha més informació a https://www.elscaminsdelamemoria.com/