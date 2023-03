El regidor delegat de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell ha comparegut en roda de premsa amb Miguel Ángel García per presentar una iniciativa en matèria turística destinada a posar en valor l'entorn amb l'excusa de la Ruta Borja que discorre entre Xàtiva i Gandia. Un recorregut de prop de 70 quilòmetres entre tots dos municipis que compta ja amb una docusèrie de quatre capítols (un per cada etapa) que recull el trajecte i que ha estat presentada i locutada pel mateix García. Els teleespectadors la podran veure a partir d'aquest divendres a TeleSafor.

"L'any Borgià ens ha donat moltes oportunitats i hem aconseguit generar productes que han vingut per quedar-s'hi" ha explicat Mascarell qui ha destacat que "es tracta d'una nova eina per arribar a l'usuari online i intentar generar curiositat a partir de l'experiència visual".

En últim lloc, Mascarell ha volgut agrair a tots els municipis i professionals que han col·laborat a l'hora de la realització d'aquest nou producte.

Per la seua banda, Miguel Ángel García ha explicat que aquesta ruta i la docusèrie té com a objectiu "commemorar la imatge dels Borgia, però és molt més: és la nostra gastronomia, la flora, la fauna, l'orografia a més de posar en valor la nostra forma de vida. Són aspectes que s'afegeixen a la ruta on trobem persones que ens narren anècdotes i històries que ens serveixen per a conéixer la nostra història i perquè som com som i com vivim".

García ha convidat a la ciutadania que "sintonitze TeleSafor i visquen aquest recorregut, les Comarques Centrals, la història, la natura i moltes històries més amb nosaltres".