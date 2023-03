La regidora de l’IMAB a Gandia, Liduvina Gil, acompanyada pel director de l’IMAB, Toni Ordiñana, el director de la Plaça del Llibre, Rafael Domínguez i la presidenta de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna (ACPV), Josepa Costa, presentaren en roda de premsa a la Biblioteca Central la tercera edició de la Plaça del Llibre.

Este esdeveniment literari, cultural, educatiu i didàctic se celebrarà entre el 30 de març i el 2 d’abril a la Plaça Jaume I, coneguda com plaça dels Colomets. En total estan programades 35 activitats, 17 d’elles presentacions de llibres però també moltes altres per a tots els públics.

La Plaça del Llibre suposa la consolidació de Gandia com a punt de referència del mercat editorial i de la literatura en valencià. La programació, a més, es situa al costat de la Biblioteca Central. Gandia, per tot això, es situa al nivell de Castelló, València i Alacant com a capital literària. «La ciutadania de Gandia i voltants van a trobar tota una oferta lúdica, cultural i educativa per a gaudir de tot allò que està preparat per al cap de setmana», va afegir Gil.

Per la seua banda, Costa ha mostrat la seua satisfacció «per participar en activitats com esta que fan possible fer visible l’ús de la nostra llengua en un moment on el retrocés a dia de hui és preocupant». Domínguez va destacar «l’acollida que hem tingut sempre de la ciutat de Gandia, de l’IMAB i de l’Ajuntament. Esta és una acció coral, s’uneixen moltes organitzacions per a que açò siga possible».

Destaquen activitats com el concert del Cor del Campus de Gandia, que serà el divendres 31 de març o la tertúlia de Premis Literaris Ciutat de Gandia, moderada pel propi Ordiñana. «Tindrem moltes activitats arrelades al territori i això és el que fa tant especial un esdeveniment com este», va dir Domínguez. Durant les quatre jornades de la Plaça del Llibre de Gandia, els assistents podran descobrir les últimes novetats de les editorials valencianes i gaudir de les activitats programades. Entre elles, presentacions de llibres, converses literàries, signatures, recitals poètics, contacontes, animacions lectores infantils, i concerts. Com a novetats una demostració culinària en directe i l’emissió d’un podcast literari.

La Plaça del Llibre de Gandia aprofita la conjuntura i celebra amb antelació el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil l’1 d’abril, ja que el 2 d’abril és Diumenge de Rams. Així doncs, moltes de les activitats durant el cap de setmana –però sobretot el dissabte– estan dedicades al públic infantil i juvenil, unes generacions cabdals per a fomentar la lectura i el seu hàbit. Entre elles, es pot trobar el dissabte la cercavila literària «Espantacriatures» i l’animació lectora «La Maria no té por»; ambdós a càrrec de Disparatario; i el contacontes «La Pau» (Bullent Edicions), a càrrec d’Irene Verdú i Daniel García.

D’altra banda, després de l’èxit del format de podcasts en darreres Places del Llibre, s'emet en directe el podcast de La Còmicteca, un espai literari presentat per Maria Colomer i Pablo Lloret, que en esta ocasió se centra en còmics juvenils per a celebrar l’efemèride assenyalada.

Programació arrelada al territori

L’eix central en torn al qual gira la programació de la Plaça del Llibre de Gandia és la identitat i el territori amb un gruix de presentacions amb esta interessant temàtica. Entre elles, destaca l’activitat organitzada per Saforíssims sobre les novetats literàries amb la lectura col·lectiva de les mateixes on participaran conegudes poetes de la Safor com Maria Josep Escrivà, Joan Deusa, Teresa Pascual, Gregorio Royo i Joan Iborra; la presentació de «Les dones Borja», de Verònica Zaragoza (Edicions Tres i Quatre); «A un tir de pedra. Les més belles sendes de la Safor» (Edicions del Bullent); «De la colla guenga», de Mª José García (Institució Alfons el Magnànim); i un «showcooking» sobre els Mossets de Literatura saforenca a càrrec de David Vizcaino i Vicenta Llorca.

Les 35 activitats programades fan que la Plaça del Llibre de Gandia siga un ventall de possibilitats per a totes les edats i gustos. Des d’activitats infantils adreçades a escolars o animacions lectores; converses literàries com Mater amb Emili Morant, Romina del Rey i, l’autor, Martí Domínguez el divendres 31 de març a les 19h; passant pel concert de jazz de Carlos Gonzálbez Trio, que tindrà lloc a la Casa de la Cultura el dijous 30 de març a les 20h; el concert del cor del Campus de Gandia de la UPV divendres 31 de març a les 20:15h; la «performance» literària Seyahat a càrrec de la Cia Dunatacà, dissabte 1 d’abril a les 19:30 h; el concert de GEM, dissabte 1 d’abril a les 20:15h; i, com a cloenda el recital poètic musical amb Àngels Gregori i Kela, diumenge 12 a les 20 h.

A més, amb Llibreria Virtual, encetada en 2020, la Plaça del Llibre treballa constantment amb l’objectiu de fer este projecte accessible a totes les persones, independentment de les seues capacitats o localitzacions geogràfiques, per tal d’augmentar la democratització de l’esdeveniment.