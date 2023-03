El regidor de Serveis Bàsics a la Ciutadania, Miguel Ángel Picornell, acompanyat per la tècnica del departament de Medi Ambient, Núria Felis, han anunciat hui que Gandia, un any més i ja van set, se suma a l'Hora del Planeta que tindrà lloc aquest dissabte, 25 de març, a les 20.30 hores.

"Aquest dissabte se celebra a tot el món l'Hora del Planeta, un moviment global en defensa del medi ambient i de les persones. Va nàixer a Sidney en el 2007 com un gest simbòlic per a cridar l'atenció sobre el problema del canvi climàtic. Crec que és un gest senzill per a salvaguardar la salut del nostre planeta", ha expressat Picornell.

Aquest moviment consisteix a apagar les llums dels edificis públics i monuments emblemàtics de totes les ciutats del món adherides durant una hora, des de les 20.30 h fins a les 21.30 h. "La natura és el nostre suport vital que ens brinda tot allò que necessitem, des de l'aire que respirem fins a l'aigua que bevem, i per això tenim el deure de defensar-la", ha afegit l'edil.

Per la seua part, Felis ha explicat que "Gandia està adherida a aquest moviment des de fa set anys" i, a més, ha comentat quins seran els llocs de la ciutat que s'apagaran en favor del canvi climàtic. "Apagarem façanes com les de l'Ajuntament, la Casa de la Marquesa, la del Teatre Serrano, l'enllumenat públic de la façana marítima i el tram del Passeig Germanies fins al Teatre Serrano".

Una de les principals causes del canvi climàtic és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. En apagar la llum no es consumeix més energia elèctrica de la que és necessària i eixe fet té una xicoteta repercussió en emetre menys gasos. "Aquestes campanyes fan que les institucions participen, a Espanya per exemple aquest any s'han inscrit 400 municipis i l'any passat van participar 200 països a tot el món", ha conclòs la tècnica.