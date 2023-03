T ras un largo periodo de incertidumbre, exactamente cuatro meses, sobre el destino que le reservaba su partido, Víctor Soler ha sido confirmado en el cuarto puesto de la lista electoral del PP local. El gesto de Juan Carlos Moragues (o la imposición a Moragues desde arriba) llega demasiado tarde, y puede verse como un ejemplo del coste que suponen ciertas decisiones tomadas a destiempo. Si Soler hubiese sido presentado en noviembre como lugarteniente del candidato popular, incluso anunciando que iría en el cuarto puesto de la lista, el PP se habría ahorrado la imagen que ahora está proyectando: la de haber ofrecido a Soler un premio de consolación cuyo origen se desconoce, pero que no guarda relación ni con un diseño de campaña meditado ni parece haber dado excesiva importancia al capital político que representaba el portavoz popular para los votantes de derechas. De hecho, hasta ahora, Soler ha estado excluido (o autoexcluido) de la campaña electoral de Moragues.

No sabemos por qué Soler no entró desde el principio en los planes del candidato popular, pero ahora sí entra, aunque no demasiado, no hasta el punto de hacer de él algo más que un gregario, un hombre del equipo que ni siquiera merece un lugar destacado en la cadena de mando. Se entendería que Soler no hubiese formado parte del proyecto del PP de Juan Carlos Moragues a partir de un plan de renovación total del partido anunciado a tiempo, pero eso tampoco se ha vendido nunca.

Soler es un profesional de la política cuya trayectoria ha sido controvertida, y en ese sentido no está exenta de reproches, no precisamente insignificantes. Sin embargo, como hombre de partido, puede presentar una hoja de servicios casi heroica: ha sido un resistente, el que mantuvo la posición ante la avalancha de datos y revelaciones sobre el mandato de Torró y su estratosférica deuda en el primer gobierno de Diana Morant, el que cosechó una derrota electoral que a pesar de todo evitó el hundimiento del PP en las elecciones de 2019 y el que impidió que el nombramiento como candidato de Moragues se convirtiese en un cisma incontrolable. Probablemente todo eso valga más que un cuarto puesto en la lista electoral del PP, pero desde un punto de vista más amplio, el de la responsabilidad o la renovación del partido ante a esa franja de votantes que marcan la diferencia entre gobernar y seguir en la oposición, vale bastante menos. Moragues sin duda lo sabía, pero no ha barrido a Soler ni a los restos del naufragio de Torró, ni ha hecho borrón y cuenta nueva en el PP local, y el resultado ha sido una mezcla, por fuerza contradictoria, entre renovación y continuismo que deja demasiados flancos expuestos como para que el PSOE de José Manuel Prieto no irrumpa en ellos a sangre y fuego después de Semana Santa, o quizás antes. El cuarto puesto de Soler rompe, además, el efecto espejo que en el PP de Moragues se ha producido en los lugares más altos de su lista electoral con respecto a la socialista. Si el PP podía exhibir, como el PSOE, a un cabeza de lista seguido de una independiente ligada a organismos culturales y de otro independiente vinculado al mundo del fútbol, en el número cuatro, en Soler, la cremallera hombre-mujer se atasca y el espejo se agrieta. El encaje de Soler era un problema para Moragues, porque con Soler el partido pierde y gana sin que se sepa cuánto. Si el capital político del portavoz popular todavía puede ser rentable ante el fiel electorado de derechas, también puede verse como un lastre en relación directa con un pasado del que Moragues ha intentado desligarse sin éxito y un obstáculo para atraerse votos decisivos de centro.

Durante cuatro meses Juan Carlos Moragues ha arrastrado con respecto a Soler, la duda paralizante del «ni contigo ni sin ti» que, si formalmente se resolvió la semana pasada, le impide mostrar una imagen de partido auténticamente renovado, como le ha impedido explotar un cartel electoral en el que la bicefalia apareciese reconvertida en una fusión de fuerzas internas. No haber apostado a tiempo ni a fondo por ninguna de esas opciones deja demasiadas cuestiones cerradas en falso y, sobre todo, la impresión de que el PP se ha movido en el terreno de la improvisación, en el ámbito, más que de la reserva y la previsión, del misterio y el desconcierto, también de puertas adentro.

En general, los partidos suelen creer que su asincronía o distancia de los tiempos reales de la política es aceptada dócilmente por los ciudadanos, pero no es así, como han demostrado hace una semana los monumentos falleros. Casi todos han puesto a la vista lo que PP y Compromís habían barrido apresuradamente debajo de la alfombra, y esperar que tan peculiar sentido de la realidad no pase factura en las urnas es de un optimismo que roza la moral del Alcoyano.

La incorporación, con calzador, de Víctor Soler a la lista del PP prácticamente anticipa la foto finish de la carrera electoral. Todo el mundo conoce ya el nombre del caballo ganador, pero Prieto sabe que ganar la carrera no es ganar el Gran Premio y que deberá dar un último arreón, porque hasta el 28-M puede surgir, en clave local o nacional, eso que algunos deploran y otros imploran: los devaneos del azar. Sigue la fiebre en las gradas.