Precios populares, charanga, vino de honor de agradecimiento a los patrocinadores e instituciones, mensaje de arenga del alcalde....Muchos son los condicionantes que han creado una gran expectación en torno al partido de baloncesto de la Liga EBA que este sábado disputarán Proinbeni UpB y Servigroup Benidorm en el pabellón municipal de Gandia (19.30 horas).

Y es que la ocasión lo merece, ya que si el equipo local logra la victoria se proclamará campeón de liga y se clasificará directamente para la fase de ascenso a la LEB Plata. No obstante, conviene recordar que Proinbeni tendrá dos oportunidades más para alcanzar ese doble objetivo en los últimos encuentros de la fase regular que también los jugará en casa.

El interés que ha generado este choque le gusta al equipo. El propio entrenador, Alejandro Mesa, lo reconoce: "Entiendo que la gente esté ilusionada porque seguro que tiene ganas de baloncesto. Es un partido que puede ser especial. A la afición le digo que su apoyo es vital y que nos den aliento, sobre todo si hay malos momentos durante el partido".

El técnico considera que sus jugadores saben afrontar esta clase de situaciones y que no les va a pesar la presión ni van a jugar con ansiedad. "El año pasado ya tuvimos serenidad en los momentos claves y estamos preparados psicológicamente. Nuestra meta no es solo ganar este partido, sino llegar bien y cada vez mejor al final de la temporada".

Pero no todos son luces en torno a este envite, ya que la semana de entrenamientos no ha sido buena en el seno del primer equipo de Units pel Bàsquet. Mesa confirma que los pívots Rafa Llopis y Alejandro Vera no podrán jugar por lesión y que otro jugador interior como Álex Terrades no ha podido entrenar por enfermedad. "El jueves solo había siete o ocho jugadores del primer equipo en la sesión preparatoria y encima a Liam se le fue la rodilla y paró por precaución". Así pues, añade Mesa, "afrontamos el encuentro con nuchas incógnitas, pero los que estén aptos jugarán como siempre, con el máximo compromiso".

Sobre Servigroup Benidorm, el entrenador apunta que "es un equipo que lo ha ganado todo fuera de casa en la segunda vuelta y en pistas como Archena, Molina o Lucentum de Alicante. Por tanto, hay que respetarlo mucho. Su juego interior puede que sea escaso, pero tiene tiro exterior. Vamos a intentar hacer el partido lo más físico posible. Nosotros estamos motivados, pero seguro que ellos también porque, aunque ya no se jueguen prácticamente nada, querrán aguarnos la fiesta".