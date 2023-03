La regidora de Gestió del Territori i Patrimoni Històric Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, i l’edil de Turisme, Vicent Mascarell, han anunciat tres nous projectes per valor de més d’1 milió d’euros finançats amb el romanent municipal de tresoreria de 2022, i que pretenen posar en valor el patrimoni històric i verd de la ciutat, també com a atractiu turístic, dins de l’estratègia del govern municipal.

Així, en primer lloc es pretén actuar en la rehabilitació integral de la Capella de l’Assumpció, al centre de la ciutat (al costat de la Col·legiata), per a obrir-la com a Centre d’interpretació dels clàssics del Segle d’Or de les nostres lletres (s. XV), els gandians Ausias March, Joan Roís de Corella i Joanot Martorell. Un espai que es convertirà també en un Centre d’acollida del visitant a la ciutat des d’un punt de vista més personalitzat. L’actuació té una inversió de 350.000 euros.

En segon lloc, la voluntat de l’àrea de Gestió responsable del territori és finalitzar l’Anella Verda. Un projecte iniciat la legislatura passada amb l’objectiu de connectar tram a tram totes les zones periurbanes de la ciutat a través d'una gran Anella Verda. Un cinturó verd al voltant de la ciutat, que uneix les zones de gran valor ecològic i paisatgístic i que serveix d'espai de transició i esponjament entre la zona urbana i els terrenys rurals o agrícoles (...). Un projecte que ja és un referent més enllà de la nostra ciutat i no són pocs els municipis que s’hi han interessat. La partida prevista és de 500.000 euros.

Finalment, els romanents contemplen 250.000 euros per a la compra de terrenys al voltant de la Marjal de Gandia, concretament a l’àrea del Clot de la Mota, on el pas és més estret, per a una futura connexió de la Platja amb el Castell de Bairén. «amb el potencial turístic per a la ciutat que això suposarà. En una futura acció s’hi farà un pas elevat per damunt de la circumval·lació», ha assegurat Izquierdo.

En aquest sentit, Mascarell ha recordat que s’estan invertint més de 7 milions d’euros per a salvar «la distància física entre el Grau, la Platja i Gandia, a través de diferents actuacions incloses en els dos plans de sostenibilitat turística en marxa o els nous corredors verds del Barranc de Beniopa/sant Nicolau i del Serpis».

«En definitiva, tres projectes que són important per ells mateix i pel que fa a la projecció turística de la ciutat», ha destacat Izquierdo.

«Amb una inversió de més d’un milió d’euros es consolida l’estratègia del govern local de fer del patrimoni una oportunitat turística i anar cosint el Grau, la Platja i la ciutat», ha conclòs el regidor de Turisme.