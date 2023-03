Una escultura feta amb ferro i pedra de la que és autor Toni Tomàs ha queda instal·lada als jardins de Sanchis Guarner de Potries, un espai situat a l’eixida cap a Vilallonga molt freqüentat per passejants. L’obra, titulada «El viatge», és un memorial que des d’ara recorda a dos veïns de Potries. Un és José Serquera Antolí, que va ser alcalde durant el periode de la Segona República i afusellat a Paterna el 24 de juliol de 1940. L’altre és Vicent Garcia Grimalt, assassinat al camp d’extermini nazi de Gusen (Àustria), un lloc sinistre on també van morir milers d’espanyols republicans exiliats després de la guerra civil que van ser capturats pels nazis.

Aquest ha estat l’homenatge institucional de l’Ajuntament de Potries a dues persones que formen part de la seua història. Un acte que permet recuperar la memòria dels qui van patir aquell horror en defensa de la llibertat i la democràcia, bona part dels quals ho van pagar amb la vida.

L’alcaldessa de la localitat, Assumpta Domínguez, va dirigir unes paraules als presents, entre els quals hi havia familiars dels dos homenatjats, i va recordar que l’any 2019 la Corporació Municipal, per unanimitat, ja va atorgar el títol d’Alcalde Honorífic a la persona de José Serquera, que pertanyia a Izquerda Republicana.

L’escultura de Toni Tomàs aplega una bella simbologia perquè «El viatge» representa les quadernes d’un vaixell afonat en el seu viatge per la vida, frustrat per la violència de les ones d’un mar genocida, com aquelles situacions patides pels dos homenatjats. El vaixell en eixe viatge s’eleva cap al cel de la veritat i de la dignitat per la fortalesa que representen la pedra de la memòria.

Camí de tornada a Potries

El cos de Vicent Garcia Grimalt continua a les fosses comunes de Gusen, però el de l’alcalde José Serquera va poder ser localitzat a la Fossa 127 del cementeri de Paterna i s’espera que en unes setmanes puga ser lliurat a la seua família. Quan això passe, l’alcalde republicà tornarà al seu poble, on descansarà per a sempre, prop dels seus descendents i de la terra que el va vore créixer.