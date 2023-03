L'Associació Espanyola d'Educació Ambiental i del Consumidor, ADEAC, ha celebrat al Castell de Cullera un acte de reconeixement on es va posar en valor aquells municipis d'Espanya que han obtingut el guardó Bandera Blava des de l'inici del Programa el 1987 de manera ininterrompuda.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el regidor de Turisme, Vicent Mascarell i bona part del personal tècnic del consistori que fa possible que la ciutat complisca, any rere any, els estrictes requisits de qualitat que imposa aquest reconeixement.

Després de l'acte, Vicent Mascarell ha valorat la feina incansable i incessant que, des del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, s'ha dut a terme per fer que la platja de Gandia continue essent líder i referent en qualitat i excel·lència a tot Espanya. "Fa trenta-sis anys consecutius que rebem la bandera blava. Cada any són moltes les banderes de qualitat i reconeixement que hissem a la nostra façana marítima fruit del nostre compromís amb la ciutadania i les desenes de milers de persones que ens visiten cada any".

Dels 8.131 municipis d'Espanya, prop de 400 han participat en alguna ocasió al programa Bandera Blava i només 250 municipis aconsegueixen aquest guardó cada any.

Només són huit els municipis que han estat mereixedors del guardó al llarg de trenta-sis anys, demostrant que ha estat i és possible complir els estrictes criteris del Programa Bandera Blava, relacionats amb la legalitat, la qualitat excel·lent de l'aigua, l'educació, informació i gestió ambientals, accessibilitat i seguretat.

En aquesta situació es troben set municipis de la Comunitat Valenciana: Alcalá de Xivert (platja El Carregador), Alfàs del Pí (platja Racó de l'Albir), Alacant (platja Sant Joan), Calp (platja La Fossa), Campello (platja Carrer la Mar), Cullera (platja Sant Antoni), Gandia (platja Nord), així com un municipi a Galícia, Oleiros (platja Bastiagueiro).