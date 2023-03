Si bien la Safor no es, actualmente, una comarca donde merodea el fantasma de la despoblación, en general, existen dos poblaciones que tienen una situación muy particular. Se trata de los municipios más pequeños, Castellonet de la Conquesta y Almiserà, que, a diferencia del resto de localidades, no dejan de perder población.

Según el último registro del Institut Valencià d’Estadística (IVE), Castellonet tenía empadronadas a un total de 137 personas en su lolcalidad. Se trata de la menor cifra de los últimos años. En realidad, pierde dos habitantes respecto al ejercicio 2021 pero está lejos de los 164 que llegó a tener en 2008 o los 145 de 2018. Castellonet es una de las localidades que forma parte de la Agencia Antidespoblament de la Generalitat precisamente por el riesgo que padece de ir perdiendo toda su población durante los próximos años. Lo mismo ocurre en Almiserà. El municipio, según los últimos datos, registra 260 habitantes. Son cuatro menos que hace un año y la segunda cifra más baja desde 2018. Precisamente cinco años antes había 258 personas empadronadas en la localidad. Después pasó un periodo de crecimiento hasta alcanzar los 265. Sin embargo, las cifras están muy lejos de los 294 que se registraban en el año 2008. Otras localidades que también se han situado en cifras mínimas en los últimnos años son Ròtova, que con 1.265 habitantes presenta su peor registro desde 2018 y está en una situación parecida a la que se encontraba la localidad en 2002. Simat de la Valldigna, por su parte, con 3.271, también presenta su cifra de habitantes más baja del último lustro. La Safor está registrando un ritmo de crecimiento de población que, tras una importante pérdida de habitantes durante los peores años de la crisis económica, la está acercando a los niveles que se encontraba precisamente antes de ese crack económico producido entre los años 2007 y 2008. Según los datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE), la comarca cerró el año pasado con un total de 175.227 habitantes repartidos en los 31 municipios. La cifra supone un incremento de 649 más respecto a los que había un año y un aumento en 200 personas si se compara con el crecimiento que se produjo entre 2021 y 2022. En 2008, ejercicio en el que estalló la crisis había algo más de 182.500 personas empadronadas en los pueblos de la Safor. La comarca alcanza, por tanto, el mayor número de habitantes en al menos el último lustro. No en vano, en el año 2018 había 170.686 personas registradas. Eso significa que en cuatro años se han recuperado más de 4.500 habitantes de los que se perdieron durante la complicada década anterior. Esta estadística esconde una doble realidad: por una parte, el crecimiento que están experimentando, especialmente, los municipios de la costa, tanto los grades como los pequeños. Sorprende, de hecho, el crecimiento de Piles, que en apenas un año ha visto como se inscribían en la localidad 140 nuevos vecinos y vecinas. También llaman la atención los 91 de Miramar, los 81 de Bellreguard, los 60 nuevos empadronados en Tavernes de la Valldigna y Oliva o los 48 de Xeraco. Pese a que el incremento se concentra especialmente en la costa, algunas localidades del interior también tuvieron un comportamiento positivo durante el año pasado. Destaca, por ejemplo, el caso de Villalonga, que en 2022 contaba con 102 habitantes más que en un año antes, la Font d’en Carròs, con 64 nuevos vecinos y vecinas o 46 más en Barx, entre otros. Las cifras globales de habitantes alejan el fantasma de la despoblación en la mayoría de municipios de la comarca de la Safor, ya que incluso los municipios que pudieran sufrir esa coyuntura como Llocnou de Sant Jeroni (20 habitantes más), Palma de Gandia (26), Palmera (16) e incluso Alfauir, con 12 habitantes más respecto al ejercicio anterior, también presentan un crecimiento de población. Entre los municipios que pierden población se encuentra la capital comarcal, Gandia, cuyos 59 empadronados menos apenas tienen ningún efecto en una ciudad que roza los 76.000 habitantes. Em cambio sí que llaman la atención las 66 bajas que se han producido en el padrón de Ador, que se queda en 1.700 habitantes, o las 55 de Almoines, que baja de la barrera de los 2.500 al situarse en los 2.473 vecinos y vecinas. El crecimiento de población se aceleró especialmente durante el año del confinamiento, el 2020. Desde ese ejercicio no son pocos los propietarios de segundas residencias procedentes de otras comunidades que se han empadronado en la Safor incluso en muchos casos ante la posibilidad de teletrabajar que se ha abierto. Castellonet y Almiserà, en cifras mínimas T.Á.C. Gandia