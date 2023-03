Fa uns dies llegia, des de la distància i en les pàgines d’aquest periòdic, que Més Gandia reeditava la fórmula electoral de les darreres eleccions, aglutinant diversos partits de l’esquerra local. És més, en aquesta ocasió han aconseguit sumar Podem, que s’havia mantigut al marge en les dues convocatòries anteriors. Sens dubte, és una bona notícia per a les persones progressistes de la ciutat. A més, els encapçalarà Alicia Izquierdo, a qui felicite i de qui guarde un bon record dels anys que vam treballar junts al primer govern del Serpis.

Però aquesta setmana, un altre regidor d’aquell govern, Xavi Ródenas, dedicava un article d’opinió a celebrar aquesta notícia. Un text al qual volia replicar per dos motius: un, la manca d’autocrítica; i l’altre, l’excés d’atacs a persones que hem patit i treballat colze a colze en un dels moments polítics més delicats a la ciutat des de la reinstauració de la democràcia.

Comence per l’autocrítica. La reedició de Més Gandia, com he dit abans, és una bona notícia. Però alguna cosa no s’ha fet bé. Si tot hagués anat com calia, hui no tindríem un partit format per l’escisió de l’esquerra nacionalista; una formació que pot posar en risc la reedició d’un govern progressista (fet que supose que el company Ródenas compartirà que és la finalitat més important de les opcions progressistes de la ciutat). I fer autocrítica no és culpar a aquells qui, amb un procediment democràtic intern com el que va aupar en el seu moment a Lorena Milvaques i ara a Alicia Izquierdo, va posar com a cap de llista de Més Gandia a Josep Alandete.

I connecte aquí amb el segon punt: l’excés d’atacs. El text de Ródenas dedica flors a uns quants, però pedres a uns altres. I si alguna cosa hauríem d’haver après durant tot aquest temps és que els atacs entre nosaltres, entre socis de govern i companys de la mateixa opció política, és un mal servei per a les nostres aspiracions electorals. De fet, apostaria a que l’escisió que ha patit Més Gandia es deu, en gran part, a aquest menyspreu entre companys.

Però més enllà dels atacs entre els membres (i exmembres) de Més Gandia, que són aspectes que deurien quedar de portes cap endins d’una formació política, em vull detindre unes línies a parlar de l’opció política a la qual vaig representar en 2015, la socialista del PSPV-PSOE. Al seu text, Ródenas ens acusa de ser «neoliberals» i «despòtics», i parla de nosaltres com un perill per al progressisme de la ciutat i del país. Jo soc socialista i em sitúe al costat oposat al que representen aquestes paraules. Sembla que alguns han oblidat que aquells anys, els del canvi que per sort encara hui viu Gandia, els vam patir junts, i que si la pluralitat, la convivència, la participació ciutadana, la cultura, les oportunitats per tothom, el benestar animal i els serveis públics com les escoletes van tornar a florir, va ser per l’esforç i el sacrifici de dues formacions polítiques que en moltes negociacions vam haver de cedir per responsabilitat, mirant pel benefici dels gandians i no dels interessos electoralistes. Perquè governar és això: gestionar mirant pel bé de la ciutat i la ciutadania, més enllà d’algunes premisses polítiques que defensem des dels nostres partits.

I com a partits diferents, hem hagut de negociar (i molt), durant aquests anys. I hem trobat el desacord en molts aspectes. Però els socialistes hem viscut cada negociació, independentment del resultat de la mateixa, amb lleialtat al pacte i respecte cap als companys de l’altra opció política. I així ho vam fer (supose que l’amic Ródenas ho recordarà) quan vam haver de treure endavant el problema de la recollida d’animals abandonats a la ciutat en aquella primera legislatura del Pacte del Serpis.

I sí, quatre anys després, la ciutadania va augmentar el seu suport a la nostra opció política en detriment de la que representava Més Gandia. Però atribuir aquest resultat a que l’altra opció política «acapara l’espai mediàtic» (en un govern en el qual el personal de confiança era equilibrat entre les dues forces, també en el departament de Comunicació) i a la «complexa sociologia local a l’hora de votar», és una temeritat que provoca, precisament, els daltabaixos electorals com el que va patir Més Gandia. El vot de la ciutadania és un reflex dels seus sentiments cap a una formació política o una altra, però no per impactes propagandístics ni mediàtics, sinó per la proximitat, per la presència, per l’atenció als problemes, per l’aportació de les solucions necessàries... en definitiva, pel treball fet. I sí, com a part d’aquell projecte durant tres anys, aquella nit electoral vaig sentir que Gandia valorava tot el treball que havíem fet. Pensar altres coses és menysprear als votants de Gandia i als socis de govern. I cap de les dues coses ens ajudarà a reeditar el pacte.