Llegim amb interés i sorpresa l’article que Xavier Ródenas ha publicat en aquest mateix diari, article que no només cap membre que encapçala la llista actual de Més Gandia ha matisat o corregit sinó que, fins i tot, ha fet seu i ha divulgat públicament.

Ens sorprén que amb els seus judicis i valoracions l’article dibuixe aquesta gran ficció: un conjunt bucòlic de gent il·lusionada i guerrera, portadora de les essències i rectitud programàtiques de Compromís, que es veu traïda per un líder de grup, Josep Alandete i acompanyants, nosaltres i altres, que s’han obstinat a desmuntar Més Gandia.

Volem pensar que aquest dibuix és el resultat del desconeixement, interessat o no, de la realitat. El contrari seria pensar que és un exercici de cinisme inacceptable. D’aquesta manera, des del nostre atabalament davant aquest atac injust, no podem romandre callats. Noblesa obliga a respondre en defensa de la nostra honorabilitat.

Nosaltres, així com gran part dels que van encapçalar el segon projecte de Més Gandia, entràrem a formar part de la candidatura amb l’únic objectiu de contribuir a la transformació de la ciutat i la millora de les condicions de vida dels nostres conciutadans des d’una perspectiva progressista i valencianista. Veníem a eixamplar les bases, a créixer, a sumar, amb la idea de la nova política, on totes i tots ens sentíem part d’un projecte i que, finalment, no totes i tots han respectat. Eixos dies sí que va nàixer a Gandia una política que va il·lusionar, que reclamava sumar i no deixar la política en mans només de professionals. Una mirada ingènua i fresca que, una vegada més, la realitat interna dels partits polítics, a la recerca de control, ha impedit que el teixit social es puga expressar amb llibertat i sense coaccions interessades. Per si se’ns oblida, això també és sociologia.

Des de la nostra perspectiva, la suposada discrepància política, que hauria de veure’s com a saludable i enriquidora, no ha estat, com vol fer-se creure, una discrepància ideològica. En guanyar les primàries el candidat Josep Alandete, amb tota la legitimitat democràtica, aquelles i aquells que no aconseguiren guanyar-les, des del primer moment s’han obsessionat pel control del partit, eixe i no un altre és el pecat original: una visió patrimonialitzada d’entendre la política, que utilitzen per atacar fins i tot a gent de la seua pròpia candidatura. On queda el famós codi ètic que van signar el 2015 i els obligava a marxar del govern després de huit anys?

Tot podria haver quedat ací, però no, ara es diu que nosaltres no hem complit amb els mandats de l’assemblea de Compromís, o, fins i tot, que hem actuat maquiavèl·licament i amb odi, qüestions aquestes últimes que han traspassat tots els límits ètics i personals tolerables. Fins on sabem, ni assemblees, ni llistes i primàries obertes o altres estratègies polítiques són, per principi, inqüestionables. Es podrà estar d’acord o no, però allò que hem de fer, més si reivindiquem humilitat, és reconéixer que ningú, tampoc nosaltres, estem en la possessió de la veritat absoluta.

El que cal són projectes pluralistes i ambiciosos, que eviten reproduir ad infinitum models que ja s’han demostrat impermeables a les realitats socials canviants, de manera intransigent, excloent i falsament radical. Així no s’aconseguirà convertir un projecte polític en alternativa de futur que busque el seu espai al marge del bipartidisme local, sinó només servir-li de força auxiliar per tal d’assegurar majories i aconseguir còmodes contraprestacions.

En poques paraules, aquelles i aquells que no van guanyar la legitimitat per a liderar el segon projecte de Més Gandia, han intentat des del primer dia construir una causa general en contra dels que, amb els vots dels militants i després amb el mandat emanat de la ciutadania, van aconseguir la legitimitat per a liderar Més Gandia durant aquesta legislatura.