Juan Carlos Moragues sigue, día a día, desgranando el equipo que le acompañará en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El candidato del PP a la alcaldía ha presentado hoy a otra mujer que formará parte de ese proyecto. Se trata de Silvia Riera, conocida por su labor social a través de la ONG Strong People. Según ha revelado el candidato, ocupará el octavo lugar de la lista.

"Es una persona que trabaja a destajo, que es muy cercana y con mucha empatía, porque siempre quiere resolver los problemas y atender al bienestar de la gente", ha afirmado Juan Carlos Moragues durante la presentación de Silvia Riera, añadiendo que además "siempre lo hace con una sonrisa".

Para el cabeza de lista del Partido Popular a la alcaldía de Gandia, "un político tiene que tener tres características: ser normal, buen gestor y ser cercano, y Silvia cumple con todo ello a la perfección". Además, Moragues a hecho hincapié en "su capacidad organizativa y su corazón solidario", recordando su labor como impulsora en Strong People.

Silvia Riera, por su parte, ha señalado que "me incorporo porque creo en ti, en tu buen hacer, tu gestión y tú honradez", refiriéndose a Moragues. Ha reconocido que la política "es un mundo complicado, donde siempre he dicho que tengo que tener las cosas muy claras para estar, y tú me das esa confianza".

Otro motivo por el que ha aceptado embarcarse en el proyecto de Moragues es que "amo mi ciudad". Riera ha querido detener sus palabras para dar una especial atención al comercio y los emprendedores de Gandia, los cuales ha afirmado que "me inquieta su futuro" y que "las administraciones tienen que estar a su lado". Silvia Riera ha concluida admitiendo que "mi orgullo es el apoyo de mi gente y saber que todos juntos vamos a remar para conseguir una Gandia mejor".