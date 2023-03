El festival Sona Baixet, organitzat per LaCasaCalba al barri del Raval de Gandia, és un esdeveniment artístic i cultural que proposa un fum d'espectacles i activitats per gaudir amb tota la família.

Dissabte 1 i diumenge 2 d'abril, el Teatre del Raval, la nau de la Fundació Espurna i el carrer Sant Ramon seran els tres espais on es desenvoluparà la programació, que enguany inclourà música, teatre, cinema, dansa, arts plàstiques i jocs de fusta, amb l'objectiu d'esperonar la cultura de proximitat, la creativitat i les trobades intergeneracionals, posant als més xicotets de la família al centre del festival.

"El Sona Baixet és una cel·lebració i un espai de trobada intergeneracional amb l'art i la cultura", explica Isabel Cogollos, gerent del Teatre del Raval. "Moltes famílies de les comarques centrals ens tenen com a referent i repetixen cada any. Esperem combioar també a qui encara no ens coneix", apunta.

Jaume Barri, el duo barceloní Ual·la, la companyia belga Het Fluisterhuis, Abraham Arzate 'El Romperécords', Pierre Bastien i Dr. Truna', Enámbar Danza i el Ball de Santo Vito són alguns dels artistes que participen en aquesta 9a edició. També Pepa Castillo amb els seus tallers d'art participatius, 'Toca Madera' amb Jocs de Fusta i l'animació de la Minidisco, amb El Triangulista com a mestre de cerimònies.

El cartell és el mateix per als dos dies, amb la intenció de facilitar la conciliació de les famílies i de fer possible la creació de recorreguts alternatius pels tres espais. A més, el Sona Baixet recupera enguany els dinars populars amb el Gastroespai, amb la col·laboració de Pep Gomaris i el col·lectiu Ca Saforaui.

Les entrades i els abonaments anticipats encara estan disponibles al web www.sonabaixet.com i al web del Teatre del Raval, amb un preu de 10 € i 12 € respectivament. També es podran adquirir en taquilla durant els dos dies de festival.