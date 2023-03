El Teatre Serrano acull aquest divendres 31 de març a les 20 hores l’obra "El Moble", d’Albena Teatre, sota la direcció de Rafa Calatayud i interpretada pel Juli Disla i Cristina Fernández.

Una relació de parella de 30 anys es posa a prova a través de la història d'un moble comprat en Ikea, eixe lloc que ens ofereix una nova i despietada versió de consumir la vida. Segons ell, el moble és bo, bonic i barat. Segons ella és dolent, lleig i impossible. Tan simple com això, tan senzill com qualsevol banal discussió domèstica. Un pretext per a submergir-nos en els més íntims conflictes d'una parella de quaranta i tants, que es troba a la vora de l'abisme. Comptat així podria semblar un drama, res més lluny de la realitat. És una comèdia amb pinzellades dramàtiques.

El moble d’escassa qualitat simbolitza la relació de parella entre Carles, un excampió olímpic de gimnàstica, i Tere, professora de literatura. Aquesta és una producció de la companyia valenciana Albena i que adapta al teatre de forma fidel el text original escrit per Juan Carlos Rubio i Yolanda Garcia Serrano que porta per subtítol ‘les coses que mai no ens vam dir’.

Albena Teatre, creada en els anys 90 per Carles Alberola i Toni Benavent, ha realitzat més de 2.000 representacions i rebut més de 50 de premis. Per separat o conjuntament, han treballat en companyies com: L’Horta, Moma Teatre, Dagoll Dagom, Olympia Metropolitana. Alberola, com autor i director d’espectacles, participant també com actor, i Benavent, com responsable de producció. Vora trenta espectacles han vist la llum, destacant: Currículum, Mandíbula Afilada, Joan el Cendrós, Besos, Artefactes, Que tinguem sort!, M'esperaràs? , L'aneguet Lleig, Tic-Tac, Presoners, Waterloo, o El Moble. A més han produït i creat diversos treballs audiovisuals: curts, sèries de televisió (Autoindefinits, Maniàtics, Socarrats, Check-in Hotel, Unió Musical Da Capo, o Després de tu) i la pel·lícula M'esperaràs?

El preu per espectacle és de 10-8-6€ segons la zona i les entrades es poden adquirir través de www.cultura.gandia.org i també en la taquilla del Teatre Serrano, des d’una hora abans de la funció.