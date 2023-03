Dijous 22 de març de nou el Saló de Plens es vestia de gala per donar la benvinguda a un altre fill predilecte de Gandia. A l’hora marcada, en punt, precedits pels dos macers a què obligava el cerimonial, feia la seua entrada en el saló Vicent Rocher Font, a qui acompanyava l’alcalde president de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto. Ocupaven ja els seus seients la secretària, Vanesa Felip; el funcionari instructor, Joan Carles Faus Mascarell, i els regidors dles diferents grups municipals. Vicent Rocher ocuparia el seient de la primera fila, en la qual l’acompanyava la seu família, i en l’alta primera fila seien en lloc destacats, com mana el protocol, els fills predilectes de Gandia Pasqual Molina i Josep Gomar ‘Tano’, l’exalcaldessa Pepa Frau i l’exalcalde, Arturo Torró.

L’instructor Faus Mascarell inicià els parlaments amb la lectura, pausada i didàctica, de l’expedient que havia elaborat sobre la figura de Vicent Rocher, al final del qual diria que, en conseqüència: «Vista la solidesa de tota una vida connectada a Gandia, de vocació per l’interès comú i de servei públic, des del respecte i la devoció a les persones, espai de confiança que ha fet créixer la nostra ciutat i testimoni evident per a les nostres filles i fills que han d’aprendre que allò que pensem, diguem i fem s’ha d’assemblar [...] Vist que Vicente compta amb el reconeixement de la ciutadania, pels valors personals, la seva bonhomia i un tarannà tranquil, afable i constructiu, que genera un sentiment general d’afecte col·lectiu sense cap discussió, este instructor considera que Vicente Rocher és mereixedor de la distinció per a la qual se’l proposa i que és digne de rebre el reconeixement honorífic que això comporta», i acabà elevant a l’alcaldia i al plenari municipal la proposta d’acord favorable al nomenament de Vicent Rocher Font com a Fill Predilecte de la ciutat de Gandia.

Seguidament, l’alcalde Prieto, va cedir la paraula al diferents portaveus municipals. Va començar el regidor no adscrit, Pascal Renolt, qui reconeixia que sentia un gran respecte pel fet de parlar davant d’una persona tan respectada:«Usted es afortunado porque ama Gandia y ha hecho muchas cosas por Gandia. La única forma de crecer como sociedad, como ciudad es reconocer el talento que tenemos en ella y usted pasará a la historia por ser una persona importante de esta ciudad».

A continuació prengué la paraula Josep Alandete, de Compromís Més Gandia Unida, qui va dir: «Les persones fan els barris, les persones fan les ciutats, les persones són les que al capdavall singularitzen unes ciutats respecte d’unes altres». I va dir que en estes ciutats destacaven, sens dubte, persones que en la seua trajectòria vital havien dedicat bona part de la seua acció social a construir, mantenir i posar en marxa associacions cíviques de manera altruista, teixint les relacions necessàries perquè el nostre entorn fora més ric des de la diversitat fonamental que exigixen les societats modernes en què la pluralitat de pensament i de comportament esdevé una riquesa a cultivar per tothom. [...] «Una d’eixes persones que han contribuït a fer Gandia el que és, dialogant, amable, civilitzada, i des de llocs amb capacitat d’influència per servir a d’exemple i referent a la ciutadania, ha estat el nostre homenatjat de hui, Vicente Rocher Font. I moltes vegades ho ha fet de manera anònima, callada, però d’altres amb la presència pública imprescindible per manifestar la seua manera d’entendre el món contribuint així a la construcció d’eixa ciutat plural i dialogant que tant volem».

Víctor Soler prengué la paraula en nom del Partit Popular i amb un to proper, facilitat per la complicitat ideològica de tants anys, es va referir a qui era el president d’Honor del PP a Gandia, dient: «Estimat presi, hui és un dia gran per a la nostra ciutat i ho és perquè ampliem la llista de persones que mereixen ser nomenades Filles Predilectes de Gandia. Totes les persones que formen part d’aquesta llista han destacat en diferents àmbits de la nostra societat com són la cultura, la solidaritat o les seus extraordinàries carreres professionals que els han permès portar el nom de Gandia per tot el món. I tu Vicent, per suposat que també.[...] Vicent Rocher és elegància innata, natural, elegància que acompanya de qualitats envejables que fan de la seua persona un ser sociable, extravertit, ocurrent, respectuós i dialogant.[...] Posseeix eixa capacitat intrínseca, que pocs tenen, de parlar a través de la mirada profunda, tranquil·la i honestament còmplice capaç de provocar en les persones una confiança permanent, però a més té caràcter, com a bon valencià.[...] Jo sempre dic que Vicent Rocher no parla, sentència i amb una sola frase marca doctrina.[...] Del seu pare va aprendre que l’educació i el respecte als altres és el més important en aquesta vida i sa mare li va ensenyar que la senzillesa i la disposició a ajudar als altres no sols són qualitats sinó virtuts necessàries.»

Miguel Angel Picornell parlà en nom del Grup Municipal Socialista recordant aquella etapa de coincidència amb el Club de Futbol Gandia, ell com a periodista i Rocher com a directiu, per a dir a continuació: «Estem davant una persona dialogant, servicial, respectuosa amb els altres i amb la qual, per posar un exemple, i atès que militem en espais ideològics antagònics, mai he discutit de política».

A mà alçada tota la corporació municipal es declarà favorable al nomenament de Vicent Rocher com a fill predilecte de Gandia i arribà el moment de la paraula de l’alcalde José Manuel Prieto: «La història de les ciutats la fan les persones. Perquè la ciutat són les persones. Per damunt de formes de pensar, de creences, i de sigles. El pensament que ens uneix i ens retroba, i potser l’èxit col·lectiu més important de Gandia, és saber avantposar sempre la ciutat a la resta. La convivència per damunt de qualsevol altra cosa. L’acció col·lectiva, la vida i el pensament en col·lectivitat, per damunt de qualsevol interès particular. Per això els nostres valors col·lectius, que apel·len sempre a l’entesa i al consens, al raonament i a la reflexió, estan per sobre de la baralla, la discòrdia o la desunió. I sols amb eixos valors s’ha escrit la millor història de Gandia. La que apel·la al lema que hi ha imprès a l’escut de la nostra ciutat, i que m’agrada recordar («Així rellueixen les teues obres») i a les virtuts que presidien la façana d’esta Casa Consistorial: la prudència, la justícia, la fortalesa i la temprança.[...] Vicent és, per damunt de totes les coses, un home de Gandia. Un dels bons homes de Gandia que honora el caràcter i l’empenta de la ciutat i que justifica, amb la seua obra, els valors i el tarannà de la nostra ciutat. Convençut, com la resta de bons i de grans homes de la ciutat, que el destí de Gandia l’escrivim junts. Units, sempre».

Després de rebre l’escut que el distingirà com a Fill Predilecte de Gandia i el diploma acreditatiu, Rocher s’excusà perquè pesar de parlar diàriament en valencià anava a fer-ho en castellà. Recordà els seus pares, nomenà les persones més importants de la seua vida, la seua dona Rosabel i el seu fill Vicent i, parlà d’emblemes: L’Ajuntament, el Palau Ducal, la seua segona casa, el seu barri de Corea, el Club de Futbol Gandia, la Setmana Santa, els quals eren de tots els gandians als quals n’afegí els seus particulars: la família, els amics, sa casa i el bar Los Arcos.

Vicente Rocher Font, el nou fill predilecte de Gandia.