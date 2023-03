El nacimiento de Projecte Gandia ha tenido repercusiones políticas mucho más allá de las meramente electorales. El primero y más sonado es la baja de Josep Alandete como militante de Compromís y su consiguiente enfrentamiento con este partido, el segundo fue la dimisión de parte de la ejecutiva de Els Verds de Gandia y el tercero, que se ha conocido hoy, afecta a Esquerra Republicana del País Valencià.

Según ha informado el colectivo local, toda la ejecutiva ha decidido dimitir en bloque y, además, darse de baja de militancia, haciendo, por tanto, que este partido desaparezca en Gandia. El motivo es, según se desprende del comunicado remitido, la imposición por parte de la dirección, de que el colectivo local de la ciudad ducal se integrara en Projecte Gandia.

Desde ERPV en Gandia recuerda en su comunicado que la asamblea decidió en su día no integrarse en esta opción, como tampoco quiso hacerlo en Més Gandia, pese a que en la presente legislatura sí que ha formado parte de este proyecto. Sin embargo, siempre según la versión que ofrece el equipo ahora dimitido, la dirección de país sí que estaba por la labor de que el colectivo se sumara a la opción que encabeza Alandete junto con Joan Francesc Peris, de Els Verds, y Laura Morant.

El colectivo local de Gandia asegura que se marcha "por no respetar la decisión democrática y soberana de la asamblea local de Gandia. Un pacto es un acuerdo entre partes. Si no hay acuerdo, no hay pacto", indican.

Las personas que han presentado su dimisión y baja de militancia son Vicent Moscardó, Vicent Talens, Antònia Paredes y Elena Ribes. La ejecutiva de ERPV estaba formada por Maria Reig, Josep Aparisi y Josepa Costa. Mienras que la ejecutiva comarcal, que también ha dimitido en bloque, la formaban Miquel Peiró, Vicent Terol, Elena Ribes y Rosa Pérez.