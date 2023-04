Dice una cita política: «Dios mío, guárdame de mis amigos que a mis enemigos ya los conozco». En tiempos de los romanos los pretorianos guardaespaldas protegían al César hasta que alguien más acaudalado les llenaba sus bolsillos y el mandatario moría incluso a manos de sus protectores. En la actualidad la gente del propio partido se fagocita para ascender en el escalafón de su formación y ganar puntos ante su César. Cuando llega un nuevo líder a una formación es normal poner a su gente en los puestos de decisión y relegar a quienes servían al anterior al ostracismo, esto ya era así en la era del homo sapiens pero si los defenestrados se esparcen, como el aceite sobre un mantel al volcarse una aceitera, el futuro del líder pasará por sus resultados. Si son malos, recuerde a los romanos, si son buenos se convierten en el mejor pegamento para unir a todos, puesto que hay botín para repartir. La victoria tiene cien padres, la derrota es huérfana. El Partido Popular de Gandia y Compromís Més Gandia son un ejemplo de este comportamiento.

Más cosas, Ciudadanos parece que va a rectificar y presentará lista aquí con Pascal Renolt como cabeza de lista, si no se tuercen las intenciones. Dicen que rectificar es de sabios. Renolt salió del partido por una denuncia interna basada en que había cobrado ilícitamente un dinero que al final se ha demostrado que era una falsa acusación.

Pep Alandete ya ha anunciado que irá en coalición con Joan Francesc Peris en Projecte Gandia pero no quiere pasar el tiempo que resta hasta las elecciones en el grupo de No Adscritos, una exigencia de Compromís, socio de gobierno y enemigo público ahora de Alandete. Que no vengan luego los de Compromís o los de Projecte quejándose de no haber alcanzado sus objetivos y de paso allanado el camino a la derecha para que se convierta en gobierno. Fariseísmo es la actitud y cualidad de una persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos y unas creencias que no tiene.

Más madera que es la guerra. La lista de la ultraderecha de Gandia también se ha visto destrozada, provocando el abandono del partido de sus componentes, por la imposición desde València de Manuel Millet como candidato. Millet se iba a presentar con una formación nueva tipo plataforma ciudadana, pero al final les ha dado plantón y les ha dejado en la estacada, regresando al partido del que fue expulsado en el pasado. Gil Lázaro, ex-PP y actual Vox en la Comunitat Valenciana, ha sido clave para el retorno del abogado Millet al que fuera su partido.

Ya ven como está de agitado el panorama y la campaña electoral comienza el 12 de mayo hasta el 27. El domingo 28 se vota. De momento el PSOE se sienta en una hamaca a la puerta de la Casa Consistorial y va observando la deriva de sus rivales navegando entre aguas turbulentas. A José Manuel Prieto le interesa una campaña de perfil bajo, sin asperezas, y a Juan Carlos Moragues le conviene una campaña estridente para ver si el enemigo entra al trapo y se equivoca. Al PSOE le da vergüenza no tener nada que aportar a ésta hoguera de las vanidades. La política local copia esquemas nacionales por difícil que parezca. En plena Semana de Pasión más de un político se comporta como un Judas Iscariote cualquiera. No sé si por 30 monedas o por menos besa a su colega de partido delante pero lo crucifica por detrás. ¡Cuerpo a tierra que vienen los míos! Salud.