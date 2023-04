Dissabte 25 de març vam omplir la plaça Jaume I de somriures i colors. Més de 600 persones hi van assistir a la presentació de la candidatura unitària de les esquerres Més Gandia (Compromís+EUPV+Podem+independents). Una llista que barreja l’experiència amb la força i la il·lusió dels que emprenem un nou camí. Una candidatura jove, plural, preparada, interdisciplinària, amb molta diversitat i molt de cor, a la qual uneix el nostre origen.

Venim dels carrers de la nostra ciutat, venim de la lluita des de diversos àmbits i col·lectius per millorar la societat en la qual vivim, de les escoles, de les bandes de música, de les associacions, del voluntariat, de l’activisme social... Perquè si alguna cosa representa aquesta candidatura és la força, la voluntat i la valentia per fer les polítiques transformadores i progressistes necessàries perquè Gandia siga cada vegada més verda, més feminista, més solidària, més culta i més respectuosa; amb la diferència i amb el seu entorn natural.

Una Gandia que sense nosaltres, sense l’empremta del valencianisme social i verd no existiria. Ni abans, ni ara, ni mai. Som essencials, perquè si aquestes polítiques valentes no les fem nosaltres, no les farà ningú. Ja sabem les conseqüències dels governs monocolors de la dreta i del centre-dreta.

I és que el canvi social comença per la implicació del poble en les decisions i en la construcció i en la transformació de les nostres ciutats. La gent del carrer som la que hem de decidir que és el millor per nosaltres, per les nostres famílies, per als nostres amics i amigues, veïns i veïnes. I per a fer-ho no necessitem portar tratge i corbata.

Som nosaltres, el poble, els qui hem de decidir sobre el nostre present i sobre el nostre futur, nosaltres ací i ara. No necessitem que ningú vinga des de Madrid a dir-nos qui som i que necessitem, tenim la preparació, la capacitat i el coratge suficient per a fer-ho.

Aquesta candidatura és el que som, la gent d’ací, la gent com tu, la gent que ha estat sempre el motor de la ciutat. Els qui ens alcem cada dia per aportar i construir, en els nostres treballs, en les nostres famílies, en els nostres cercles socials.

Els qui fem i farem polítiques per a la majoria, polítiques valencianes, del poble, de la gent treballadora, de la gent del carrer.

Els nostres valors venen del treball inesgotable dels nostres pares i mares, que aconseguiren donar-nos totes les oportunitats que necessitàvem per forjar el nostre futur. Gràcies al seu esforç poguérem estudiar i construir una vida digna i ara és el moment de tornar aquest sacrifici lluitant perquè la societat en la qual vivim garantisca aquests drets a totes. Aquesta és la base de la nostra política, de la que hem defensat des de les escoles, muixerangues, scouts, des de l’art i la música, des de les falles, i altres associacions culturals i socials com Ca Saforaui i aquests són els fonaments de la política que defensarem des de les institucions.

Les persones que formem Més Gandia estem a política perquè volem que qualsevol persona, vinga d’on vinga, siga com siga, pense el que pense, estime com i a qui estime, es senta com es senta... puga ser feliç i trobe totes les oportunitats que qualsevol persona mereix, i que siguen les institucions les que garantisquen que així siga.

Volem que totes tinguen una educació de qualitat, una atenció sanitària excel·lent, un habitatge i un treball digne i que les institucions posen totes les ajudes necessàries perquè així siga. Ajudes a la dependència, la xarxa llibres, beques de menjador, de transports, d’estudis, ajudes per als sectors primaris, per al xicotet comerç i el comerç de proximitat, per a la conservació del patrimoni i del medi ambient...

Aquest objectiu és el que ens mou a fer el pas a la política, el que ens encoratja per treballar de valent per Gandia i per la seua gent.

I ho farem amb transversalitat, treball en equip, corresponsabilitat, pedagogia i per damunt de tot amb el continu feedback amb la ciutadania que és la que ha de guiar cadascuna de les nostres accions i és a la que ens deguem.

Som del poble i treballarem amb i per al poble.