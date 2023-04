Els centres educatius d’Oliva han celebrat aquest dimarts el Dia de l’Esport, organitzat per la Fundació Trinidad Alfonso i la Regidoria d’Esports, que dirigeix Yolanda Navarro.

Al voltant de 500 xiquets i xiquetes dels col·legis i instituts d’Oliva s’han traslladat al poliesportiu municipal per a gaudir d’una jornada esportiva i saludable, on han dut a terme tallers d’orientació i menjars saludables i han practicat diferents activitats esportives.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro, ha assegurat que aquesta jornada naix de la mà de la Fundació Trinidad Alfonso i amb la valuosa col·laboració de tots els centres educatius. "Gràcies al professorat i tècnics dels Serveis Esportius Municipals, un any més hem aconseguit que tots els xiquets i xiquetes gaudisquen d'unes jornades esportives, inclusives i educatives", ha afirmat.

A més, com a novetat aquesta jornada, els xiquets i xiquetes han dut a terme activitats i tallers per aprendre a menjar i cuinar de forma saludable. Oferint coneixements molt valuosos per fer front a l'obesitat i altres malalties relacionades amb els mals hàbits de consum.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro ha explicat que des de la Fundació Trinidad Alfonso i la regidoria d’Esports s’ha decidit potenciar aquest vessant tan important i necessària. “Amb conceptes i ferramentes bàsiques, els xiquets i xiquetes sabran escollir aliments saludables que els aporten més salut.” Ha firmat Yolanda Navarro.

A més, els col·legis participants rebran, per part de la regidoria d’Esports, un xec de 120 € per comprar material esportiu per a cada escola o institut.

Per a la jornada d’enguany els participants són estudiants de les classes de 6é dels centres escolars, el que suposa, aproximadament, 500 alumnes de primària. A més, els instituts se sumen amb les classes de primer de l’ESO.