L’Ajuntament de Tavernes, a través de laregidoria d’Agricultura, ha fet una inversió de més de 150.000 euros per a adquirir una nova retroexcavadora i un vehicle tot terreny per a ús diari de la brigada agrària en les seues tasques d’adequació, manteniment i millora del camp valler, així com per a donar suport en situacions d’emergència o treballs dificultosos en la platja, els marges dels rius o les séquies.

L’adquisició dels nous vehicles es suma a la compra fa uns mesos del vehicle tot terreny de la Guarda Rural per a incrementar la vigilància i el control en les zones rurals i agrícoles de Tavernes, amb una inversió de 21.900 euros. El regidor d’Agricultura, Emili Enguix, ha destacat que "en els últims anys hem fet una gran inversió en l’agricultura del nostre poble, amb l’asfaltatge periòdic dels camins rurals i ara la renovació per complet i ampliació de la flota de vehicles agrícoles que facilitarà les tasques diàries d’acondicionament i millora en tot el terme".